„Fressbremse“ bei Pferd zerschnitten

Der Maulkorb eines Pferdes fiel auf einer Koppel in Unterbrunn zum Opfer. Dabei hat der Maulkorb eine wichtige Funktion.

Unterbrunn – Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Erneut hat ein Unbekannter bei einem Pferd, das auf einer Koppel bei einem Reiterhof in Unterbrunn stand, den Maulkorb zerschnitten. Wie der Leiter der Polizeiinspektion Gauting, Erster Polizeihauptkommissar Ernst Wiedemann, mitteilt, dient der Maulkorb als „Fressbremse“ für übergewichtige Pferde. Möglicherweise kennt der Täter diesen Hintergrund nicht und will die Pferde nur „befreien“, so Wiedemann. Dadurch verschlimmere sich aber der Gewichtszustand des Pferdes. Wer etwas Verdächtiges zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Gautinger Polizei zu melden unter (089) 8 93 13 30.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Frank Leonhardt