Frühschwimmer müssen in Winterpause

Teilen

Ein letztes Bad konnten die Frühschwimmer gestern noch mal genießen. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Saison im Gautinger Sommerbad ist vorbei – ab heute ist das Bad geschlossen. Eine Veranstaltung steht allerdings noch auf dem Plan: das Hundeschwimmen.

Gauting – Pünktlich zur Eröffnung um 9 Uhr stand auch am letzten Tag der Sommerbad-Saison 2022 gestern die eingeschworene Seniorengruppe der Morgenschwimmerinnen und -schwimmer um den Gautinger Hansjörg Hägele am Eingang des Freibads. Die Saison dürfte gut gewesen sein nach zwei Corona-Sommern, genaue Zahlen gibt es aber noch nicht.

„Für mich ist das immer etwas traurig“, bekannte Rentnerin Aleksandra Geuter gestern. „Ich bin sicher seit 25 Jahren bei den Morgenschwimmern“, erzählt sie. Mit Schwimmen und Nordic Walking hält sich die Rentnerin fit. Jeden Morgen schwimme sie 30 bis 35 Bahnen im 50-Meter-Becken, so die Gautingerin. „Ich freue mich jede Saison, wenn alle wieder munter da sind.“ Die etwa 15-köpfige Gruppe, die sich nach dem Training zum Plaudern im Whirlpool trifft, sei eine eingeschworene Gemeinschaft mit viel Humor, berichtete Brigitta Huettl. Mit ihren 37 Grad Körpertemperatur unterstützten die Morgenschwimmer die Gemeinde auch beim Energiesparen und heizten das 20-Grad-Wasser auf, scherzt Hansjörg Hägele, der langjährige Vorsitzende der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal.

Voll des Lobes sind die Seniorinnen und Senioren für Trainer Steffen Pilz. Den jungen Schwimmern, die nur am Frühbadetag Mittwoch kommen, gebe der Ex-Olympionik wertvolle Tipps, sagt Hägele. Pilz lehre zudem nicht nur den Kleinsten ab vier Jahren das Schwimmen im Heißsprudelbecken, sondern habe ihr auch effiziente Übungen gegen ihre Rückenschmerzen gezeigt, ergänzte Aleksandra Geuter: „Ich musste zu keinem Orthopäden.“

Hansjörg Hägele, der mit seiner Frau Irmgard ins Bad kommt, schwimmt immer zehn bis 15 Bahnen. Auf der Straße werde er manchmal gegrüßt – von seinen Schwimmkollegen. „Aber ich kenne die Leute ja nur im Badeanzug mit Kappe und Chlorbrille und nicht in der Straßenkleidung.“ Denn „wir sind keine Umarmungsgesellschaft“, die sich auch anderweitig trifft, sondern „ein angenehmer Bekanntenkreis: Man kennt sich, man redet“, erklärte Hägele, der selbst im Badviertel wohnt.

Von der Gemeinde gibt es noch keine Besucherzahlen nach diesem heißen Sommer, erklärte Rathaussprecher Andres Röming auf Anfrage. An der Freibad-Kasse sitzt häufig Liliane Flexeder: „Vormittags bei den Schwimmkursen für Kinder ging‘s so richtig zu“, berichtet die frühere Rathausmitarbeiterin. Manche Familien führen sogar von München mit ihren Kindern zu Schwimmkursen ins Gautinger Sommerbad. Auch an den heißen Wochenenden und sonntags „standen die Leute Schlange an der Kasse“, weiß Liliane Flexeder. Und: „Ganz oft sagen unsere Besucher dankbar: Wir lieben unser Freibad.“

Zum endgültigen Saisonfinale lädt der Förderverein Sommerbad Groß und Klein für kommenden Sonntag, 18. September, von 13 bis 16 Uhr ein. Im bis zur nächsten Saison befüllten Lehrschwimmbecken steigt zum zweiten Mal das Hundeschwimmen. Pro Fuß und pro Pfote zahlen Besucher je 1,50 Euro. Die Einnahmen – nur für geimpfte Vierbeiner mit Hundemarkte – kommen komplett dem Förderverein Sommerbad Gauting zugute. Weitere Infos online auf www.foerderverein-sommerbadgauting.de.

Christine Cless-Wesle