Fünf Verletzte im Mühlthal – Ölfilm Ursache für Unfall?

Autos frontal zusammengestoßen

Von Peter Schiebel schließen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Staatsstraße 2063 durchs Mühlthal sind am frühen Samstagabend fünf Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr verhinderte das Einfließen von Betriebsstoffen in die Würm.

Mühlthal – Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Staatsstraße 2063 durchs Mühlthal sind am frühen Samstagabend fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Noch nicht abschließend geklärt ist die Unfallursache: „Nach derzeitigem Ermittlungstand war neben regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit auch ein auf der Fahrbahn befindlicher Ölfilm unfallursächlich“, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Gauting am Sonntag mit. „Der Ölfilm wurde mutmaßlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht, welcher zuvor das Mühlthal durchfahren hatte.“

Demnach befuhr eine vierköpfige Familie aus München gegen 17.25 Uhr mit ihrem VW Golf die Staatsstraße von Starnberg kommend in Richtung Gauting. In einer spitzen Rechtskurve, der sogenannten „Würmkurve“ unweit des Reit- und Fahrvereins Gauting, verlor der 44 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. In dem Bereich gilt Tempo 40. Der Golf geriet auf die Gegenfahrbahn. Den entgegenkommenden VW Kleinbus einer 48 Jahre alten Frau aus Starnberg touchierte er zunächst nur leicht an der Seite. Mit dem dahinter fahrenden VW Passat eines 40-jährigen Starnbergers stieß der Golf jedoch frontal zusammen.

„Die beiden Pkw wurden infolge der Kollision jeweils im Frontbereich schwer beschädigt“, erklärte der Polizeisprecher. Die Insassen des VW Golf – neben dem 44-Jährigen seine 32 Jahre alte Beifahrerin sowie sein Sohn (18) und seine Tochter (9) – konnten selbst ihr Fahrzeug verlassen.

Der Passat-Fahrer hingegen wurde durch Feuerwehr und Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug befreit. Er sei zwar nicht eingeklemmt gewesen, allerdings habe er schonend befreit werden müssen, erklärt Gautings Kommandant Alexander Jung gegenüber dem Starnberger Merkur. Dafür hätten die Einsatzkräfte das Dach des Passat abgenommen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Koppel des Reit- und Fahrvereins, wo zwei Rettungshubschrauber gelandet waren. Mit einem Heli wurde der 40-Jährige anschließend ins Klinikum Großhadern geflogen.

Ebenfalls schwer verletzt wurden der Golf-Fahrer und seine Beifahrerin. Die Kinder, die sich im Fondbereich befanden, erlitten leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des Kleinbusses blieb unverletzt.

Die Staatsstraße war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in die späten Abendstunden hinein komplett gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs übernahmen Kräfte der Feuerwehren Gauting und Leutstetten. Aus Richtung Starnberg wurden die Fahrzeuge an der Brücke beim Bahnhof Obermühlthal in Richtung Hanfeld umgeleitet. Aus Richtung Gauting erfolgte die Umleitung über Königswiesen. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich aufwendig, weil große Mengen Öl und Betriebsstoffe aus den Wracks in die Würm zu laufen drohten. Mit Bindemittel hätten die Feuerwehrleute mehrere Barrieren errichtet, um das zu verhindern, berichtet Einsatzleiter Jung. Anschließend habe eine Spezialmaschine zwei Stunden lang die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt waren 35 ehrenamtliche Kräfte aus Gauting und neun aus Leutstetten im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40 000 Euro.

Bereits beim Eintreffen hatten die Einsatzkräfte einen großflächigen Ölfilm auf der Strecke festgestellt. Die Polizei veröffentlichte deshalb diesen Zeugenaufruf: „Wer Angaben und Beobachtungen über das Zustandekommen des Ölfilms an der Unfallstelle machen kann, wird gebeten, sich bei der Gautinger Polizeiinspektion unter (0 89) 8 93 13 30 zu melden.“