Für Ukraine-Flüchtlinge: Arbeitskreis in Gauting sucht dringend Deutschlehrer

Hilfsprojekte

Seit 50 Jahren unterstützt der Arbeitskreis Ausländerkinder den Nachwuchs aus zugewanderten Familien dabei, Deutsch zu lernen. Nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine sucht der Arbeitskreis dringend Ehrenamtliche.

Gauting – Frau der ersten Stunde war die Grundschullehrerin Dagmar Scholz: Vor fünf Jahrzehnten gründete sie den Arbeitskreis Ausländerkinder (AKAK) unter dem Dach der Evangelischen Kirche, erinnert sich die Geschäftsführerin Dr. Christel Freund. Insgesamt 280 Ehrenamtliche haben seither 3800 Schulkinder beim Deutschlernen unterstützt, bilanziert Leiterin Marijana Pinkert. Ihre Schützlinge betreut sie mittlerweile in den lichtdurchfluteten Räumen der Gautinger Grundschule neben dem Rathaus.

Offiziell gegründet wurde der Arbeitskreis am 4. März 1972, erzählt Pinkert. Damals brauchten vor allem Gastarbeiterkinder aus der Türkei, aus Griechenland und Jugoslawien Unterstützung. Bis 2018 war die Sozialpädagogin Johanna Jonas hauptamtliche Leiterin. Mit dabei war in den Anfängen auch Erika Geipel: Die inzwischen 92-jährige Gautingerin hatte sich ehrenamtlich um Kriegsflüchtlinge gekümmert, erinnert sich Christel Freund.

Seit Herbst 2018 leitet Marijana Pinkert den Arbeitskreis. Viele Ehrenamtliche sind inzwischen aus Altersgründen oder aber auch coronabedingt abgesprungen, bedauert die Lehrerin und Slawistin. „Ich weiß, wie es ist, wenn man ohne Sprachkenntnisse als Kind nach Deutschland kommt“, erzählt sie. Die gebürtige Bosnierin war Mitte der 1990er-Jahre als Elfjährige mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern nach eineinhalb Jahren Krieg zu einer Tante nach Stuttgart geflüchtet. „Es ist grundsätzlich schrecklich, wenn man als Kind in ein fremdes Land ohne Sprachkenntnisse kommt“, sagt Pinkert. „Damals habe ich gelernt, dass das Erlernen von Sprache das beste Mittel der Integration ist“, sagt die Sprachdozentin.

Die Pandemie habe viele Kinder vollkommen abgehängt. „Manche Zweitklässler, die während der Schulschließungen sich selbst überlassen waren, wissen nicht, wie man den Stift hält, oder können gar nicht lesen“, erzählt Pinkert. „Wir versuchen, die Defizite in der Einzelbetreuung aufzuholen.“ Auch für die neu angekommenen 35 Kinder aus der Ukraine, die in den Pflege-Appartements des Gautinger Mehrgenerationen-Campus des BRK an der Starnberger Straße untergebracht sind, sucht Pinkert mit dem Landratsamt dringend weitere ehrenamtliche Deutschlehrer, bevorzugt mit Russischkenntnissen.

Pandemiebedingt fiel die Geburtstagsfeier „50 Jahre AKAK“ für den von der Regierung, von der VR-Bürgerstiftung, vom Landkreis und der Gemeinde gesponserten Verein am 4. März zwar ins Wasser. Doch „wir hoffen, dass wir das Jubiläum heuer im Herbst nachholen können“, sagt Christel Freund. „Dazu laden wir alle ein, die in einem halben Jahrhundert an der Integration von Ausländerkindern mitgewirkt haben.“ Wer Kapazitäten hat und Kinder beim Deutschlernen unterstützen kann, meldet sich beim „Arbeitskreis Ausländerkinder“, Schulstraße 4, in Gauting, E-Mail: akak-gauting@gmx.de, (089) 89 08 30 64 63.