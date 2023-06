Aktionstag im Sommerbad: 113 Kinder legen Schwimmabzeichen ab

Von: Volker Ufertinger

Ein großer Tag im Sommerbad (v.l.): Sebastian Worm-Paradiek mit Tochter Enya (1 Jahr), Jakob (6 Jahre), Katharina Thugut und Antje Feser (SC Gauting), Marie (7 Jahre) und Emma (10 Jahre). © andrea jaksch

Es war eine Idee, die auf viel Zuspruch stieß: Am Sonntag konnten Kinder und Jugendliche zum Nulltarif im Sommerbad ihr Schwimmabzeichen machen.

Gauting – Wer ein Seepferdchen erworben hat, kann noch lange nicht sicher schwimmen. Aber er oder sie ist auf einem guten Weg dahin. Vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen und einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser holen: Das sind die Anforderungen. Beim Abzeichen-Aktionstag des SC Gauting und des Fördervereins Sommerbad am Sonntag waren es 24 Kinder, die das Abzeichen erworben haben – und es voller Stolz nach Hause tragen durften. Die Prüfungen nahmen Trainer des SC Gauting ab.

Dass der Nachwuchs sicher schwimmen lernt, ist schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr. Durch die Pandemie hat sich die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter verdoppelt. Keine gute Nachricht, fanden sowohl der Sommerbad-Förderverein als auch der SC Gauting. Also veranstalteten sie im Sommerbad einen Abzeichen-Aktionstag für Kinder und Jugendliche.

Die Kosten für die Urkunde und das Abzeichen übernahm der Förderverein. Dessen Vorsitzender Sebastian Worm-Paradiek war hochzufrieden mit dem Zuspruch. „Es war ein herausragender Tag.“ Zwischen 10 und 18 Uhr kamen 130 Kinder und Jugendliche an den Stand, 113 Schwimmabzeichenprüfungen wurden erfolgreich abgelegt in den Kategorien Frosch (2), Seepferdchen (24), Pirat (25), Bronze (=Freischwimmer, 35), Silber (14) und Gold (13). Die meisten Familien kamen extra wegen des Aktionstages nach Gauting, teils auch aus dem Landkreis und der Stadt München. Angenehmer Nebeneffekt: Der Verein gewann 15 neue Mitglieder hinzu. Außerdem wurden viele Fragen gestellt, etwa zu Schwimmkursen. Die nächste öffentliche Veranstaltung im Sommerbad ist das Schwimmfest am 9. Juli mit den Gautinger Meisterschaften, Grillfest und Sommerbad-Ideenpavillon.