17-Jähriger liegt bewusstlos am Straßenrand

Gauting – In der Nacht zum Samstag gegen 1.40 Uhr meldete eine 32-jährige Frau den Beamten der Gautinger Inspektion einen gestürzten Radfahrer an der Grubmühlerfeldstraße in Gauting. Die Polizeibeamten, die umgehend dorthin fuhren, fanden einen bewusstlosen 17-Jährigen, der mit seinem Fahrrad halb auf der Straße und halb auf dem angrenzenden Feld lag.

Zunächst war der junge Gautinger gar nicht ansprechbar, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Beamten den Rettungsdienst hinzugezogen hatten, wachte der junge Mann wieder auf. Er wurde medizinisch erstversorgt, so die Polizei.

Verletzt war der junge Mann nicht, aber offensichtlich betrunken. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Den 17-jährigen Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einen weiteren Fall von Alkohol im Straßenverkehr meldet die Polizei vom Samstagabend. Ein 55-jähriger VW-Tiguan-Fahrer aus Starnberg wurde bei einer Verkehrskontrolle gegen 22.30 Uhr angetrunken am Steuer erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Starnberger Straße nahmen die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den ersten: Er ergab knapp 0,6 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

