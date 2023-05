Verkehr in Gauting: Das Zweitauto ist gang und gäbe

Von: Volker Ufertinger

Nadelöhr Bahnhofstraße: Zwischen Bahnhof und Starnberger Straße staut es sich regelmäßig massiv. © Foto Stefan A. Schuhbauer

Im Verkehrsausschuss ist eine Studie des Regionalmanagements präsentiert worden. Ergebnis: 48 Prozent aller Gautinger Haushalte verfügen über einen zweiten Pkw.

Gauting – Regionalmanagement München Südwest (RMMSW): So heißt der Zusammenschluss von acht Gemeinden, die gemeinsam ihre Entwicklung bei den Themen Verkehr und Mobilität planen. Vor einiger Zeit hat das RMMSW eine repräsentative Umfrage zum Thema Verkehr in den Mitgliedskommunen München, Germering, Starnberg, Gauting, Gräfelfing, Neuried, Krailling und Planegg durchführen lassen. Die Ergebnisse für Gauting haben die Managerinnen Janina Laube und Verena Trautmann im jüngsten Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss präsentiert. 238 Bürger füllten den digitalen Fragebogen aus.

Als „prägnanten Fakt“ bezeichneten es die Referentinnen, dass in Gauting 48 Prozent aller Haushalte über ein zweites Auto verfügen. Damit liegt die Gemeinde an der Spitze der acht Mitgliederkommunen. Elf Prozent haben sogar ein drittes Auto. Das bedeutet aber nicht, dass die Autos jederzeit nötig sind. 20 Prozent der Befragten gaben an, das Auto oder die eigenen Autos fast nie zu benutzen. 42 Prozent steigen täglich in ihren Wagen, 31 Prozent ein- bis dreimal pro Woche, sechs Prozent ein- bis dreimal im Monat.

Carsharing spielt in Gauting überhaupt keine Rolle

Carsharing spielt in der Würmtalgemeinde kaum eine Rolle. Nur zwei Prozent der Befragten nutzen das Angebot. 47 Prozent schlossen es sogar für die Zukunft aus und kreuzten die Antwort „Nein, auf keinen Fall“ an. 39 Prozent ziehen es immerhin in Erwägung und antworteten „Vielleicht“. Genutzt wird das Auto vor allem für Erledigungen aller Art, vom Einkaufen bis zum Arztbesuch. Hierfür nutzen 56 Prozent aller Gautinger ihr Pkw. Für Wege in die Freizeit spielt es eine etwas geringere Rolle: Für etwas Erholung steigen 44 Prozent ins Auto, elf Prozent nehmen Bus und Bahn, 25 Prozent steigen auf das Rad, 16 Prozent verzichten ganz auf Verkehrsmittel und gehen zu Fuß. Insgesamt macht der „motorisierte Individualverkehr“ 41 Prozent des Gesamtverkehrs aus.

Die Entfernung zur nächsten Haltestelle ist weit

Auch, was den Öffentlichen Nahverkehr angeht, ist Gauting Spitze. Nämlich, was die Entfernung zur nächst genutzten Haltestelle betrifft. Der Gautinger braucht dafür im Schnitt 8,9 Minuten, der Planegger hingegen nur 5,1 Minuten. 14 Prozent der Befragten nutzen Bus und Bahn täglich, 17 Prozent ein- bis dreimal die Woche, 27 Prozent ein- bis dreimal im Monat, 17 Prozent noch seltener – und 25 Prozent nie. Um den Öffentlichen Nahverkehr zu verbessern, wünschen sich die Gautinger eine höhere Zuverlässigkeit (73 Prozent), günstigere Preise (62 Prozent) sowie eine bessere Taktung (54 Prozent).

Ein Fahrrad besitzt fast jeder in Gauting, laut Umfrage 85 Prozent. Bei 21 Prozent davon handelt es sich um E-Bikes, bei zwei Prozent um ein Lastenrad/Pedelec. Täglich nutzen das Rad 14 Prozent der Befragten, 17 Prozent ein- bis dreimal die Woche, 27 Prozent ein- bis dreimal im Monat, 17 Prozent noch seltener und 25 Prozent nie. Einem möglichen Bikesharing steht man in Gauting ebenso skeptisch gegenüber wie einem Carsharing. 61 Prozent lehnen es rundheraus ab, 31 Prozent ziehen es in Erwägung, sieben Prozent sagen auf jeden Fall, ein Prozent praktiziert es schon.

Ein sehr gemischtes Bild ergibt sich bei der Frage nach der richtigen Zukunftsstrategie. Offenbar stehen sich Befürworter und Gegner des Autos mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber – Stichwort Flächengerechtigkeit. Die Frage „Sollen in den Ortszentren Parkplätze reduziert werden?“ beantworteten 22 Prozent der Befragten mit „Stimme voll und ganz zu“, 23 Prozent mit „Stimme überhaupt nicht zu“. Dieselbe Lagerbildung ist bei der Frage „Fuß- und Radverkehr sollte mehr Raum gegeben werden, auch wenn hierfür Straßen und Parkplätze wegfallen“ zu beobachten. Der These stimmten 26 Prozent der Gautinger voll und ganz zu, 23 stimmten ganz und gar nicht zu. Eine klare Mehrheit ist dafür, dass massiv in den Ausbau des ÖPNV investiert wird. 35 Prozent der Befragten sind absolut dafür, 36 Prozent tendieren zu der Ansicht („Stimme eher zu“).

In der anschließenden Diskussion fragte Hans Wilhelm Knape (Grüne) nach, ob es schon „strategische Ableitungen“ aus den gewonnenen Erkenntnissen gibt. Doch dafür ist es zu früh. Das Gesamtprojekt ist erst im vergangenen September gestartet. Die Präsentation ist im Internet unter www.rmmsw.de zu finden.