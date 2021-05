Wegen Engpässen im Rathaus: Urlauber sollen früh kommen

Anstehen für Reisepass & Co.: Im Rathaus herrscht vor den Ferien noch einmal Hochkonjunktur.

Appell der Gemeinde Gauting

Im Gautinger Einwohnermeldeamt herrscht „Land unter“, meldet das Rathaus. Deswegen sollen Urlauber mit Passangelegenheiten frühzeitig Termine buchen.

Gauting - „Personalknappheit im Einwohnermeldeamt des Rathauses und im Bürgerbüro Stockdorf und zeitgleich Lockerungen für den Reiseverkehr – das ist eine denkbar schlechte Konstellation, mit der die Gemeinde Gauting momentan zu kämpfen hat“, erklärte Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Deswegen kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

„Krankheits- und urlaubsbedingt arbeiten die Kolleginnen und Kollegen bereits jetzt am Limit“, sagte Geschäftsleiterin Maike Wendt. Sie befürchtet laut Mitteilung der Gemeinde, dass ferienbedingt ein Ansturm folgen könnte, der nicht mehr zu bewältigen sei, auch wenn bereits aktuell mit Unterstützung von den Mitarbeitern aus anderen Geschäftsbereichen gearbeitet werde. Denn: „Leider stellen viele Reisewillige erst im letzten Moment fest, dass ihnen wichtige Dokumente wie Pass oder Ausweis fehlen oder abgelaufen sind“, weiß Wendt aus Erfahrung. Daher sei nicht sichergestellt, dass die Gemeinde alle Wünsche erfüllen könne. Die Gautinger werden deshalb gebeten, Ausweise so früh wie möglich zu prüfen und zu versuchen, einen Termin unter z (089) 89 33 70 zu vereinbaren oder online unter www.gauting.de/rathaus-und-verwaltung/buergerservice-portal/terminvereinbarungsservice. Tipp der Geschäftsleiterin: „Es lohnt sich vor allem, online am Ball zu bleiben. Für den Fall, dass kurzfristig bereits vereinbarte Termine storniert werden, entstehen wertvolle Lücken, die gefüllt werden können.“