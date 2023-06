Alte Geräte, modern präsentiert: Mittelschüler kreieren Banner für Wunderlhofgelände

Kunst statt Blick auf Baustellenlager: Erik, Emma, Adna, Joshua, Ayla, Sofia, Irnes und Hassan (v.l.) haben die Banner entworfen, auf denen sie selbst mit alten Gerätschaften abgebildet sind. So verdeckt Kunst die Brache des früheren Wunderlhofes. © AndreA jaksch

Schüler der Mittelschule kreieren mit Rosemarie Zacher und Hermann Geiger Banner am Wunderlhof Kunst.

Gauting – Am Bauzaun um den abgebrochenen Wunderlhof an der Starnberger Straße in Gauting prangt seit gestern eine gelungene Street-Art-Installation. Mittelschülerinnen und -schüler aus der Klasse 9m hatten sich bei einem gemeinsamen Projekt mit der Schule der Fantasie und unterstützt vom Unterbrunner Sammler Hermann Geiger mit historischen Gerätschaften wie einer Melkmaschine vom Bauernhof Otto Wunderls in Großformat vor einer Leinwand abgelichtet. Am Freitag wurde das Kunstwerk enthüllt.

„Die Idee kam aus dem Rathaus“, erklärte Rosemarie Zacher, Leiterin der Schule der Fantasie. „Damit nicht wieder mitten in Gauting ein Schandfleck entsteht“, habe sie diese Kooperation im Gautinger Bauamt angeregt, erzählte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, damit dort „etwas Schönes“ entsteht. Nach dem Abriss des baufälligen Bauernhofs nutzt derzeit ein Bauunternehmen das 3500 Quadratmeter umfassende Gelände. Dort lagern unter anderem 40 Kilometer Glasfaser-Kabel der Telekom für Anschlüsse in Gauting, so der zuständige Bauleiter. Zudem seien die archäologischen Untersuchungen nach Römerfunden auf dem Areal noch nicht abgeschlossen, sagte Kössinger. „Das Ergebnis beeindruckt mich“, dankte die Bürgermeisterin.

Die Lagerstätte sind nun vom großen Banner mit Portraits von 15 Jugendlichen des M-Zugs (Mittlere Reife) der Paul-Hey-Mittelschule verdeckt. Vorbild für das vom Verband der Bayerischen Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen geförderte Projekt war eine Ausstellung in der Münchner Hypo-Kunsthalle des Street-Art-Künstlers JR, „die Menschen sichtbar macht“, erläutert Rosemarie Zacher. Auch die 15 Mittelschüler haben sich erst beim Ausstellungsbesuch kundig gemacht, erzählt Hassan (16). Im Heimatmuseum des Unterbrunners Hermann Geiger entstanden anschließend die Fotos. Mit ausgewählten Gerätschaften aus dem reichen Fundus des Sammlers ließen sich die Jugendlichen ablichten. Teils seien es Originale von Otto Wunderl gewesen, sagt Herman Geiger. Zum Beispiel die Melkmaschine, die den Kopf eines Jugendlichen verdeckt. Hassan präsentiert sich auf der hellen Stellwand mit einer schweren Axt, Erik mit einer Milchkanne, Adna posiert mit einem Marder auf der Schulter. Christian hält sich einen Melkschemel vors Gesicht, und Ajla präsentiert sich mit einer Persil-Werbung aus den Zwanziger Jahren. Imelda Stier vom Landesverband war von dem fantasiereich gestalteten Banner so begeistert, dass sie das Gautinger Kooperationsprojekt für den bundesweiten „Mixed Up“-Wettbewerb einreichen wird. cc