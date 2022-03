Anne Franke verlässt den Gemeinderat

Anne Franke gehörte dem Gautinger Gemeinderat 14 Jahre lang an. © privat

Die Gautinger Gemeinderätin Anne Franke (Grüne) legt ihr Mandat aus Zeitgründen nieder. Es gebe Terminüberschneidungen mit ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete.

Gauting – Nach insgesamt 14 Jahren im Gautinger Gemeinderat legt Anne Franke (Grüne) ihr Mandat aus Zeitgründen nieder. Das habe sich bereits abgezeichnet, sagte die 67 Jahre alte Stockdorferin am Freitag auf Anfrage des Starnberger Merkur. Denn mit ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete gebe es ständig Terminüberschneidungen. Im Mai etwa könne sie an zwei Gemeinderatssitzungen nicht teilnehmen. Deswegen habe sie nach der Kommunalwahl 2020 schon kein Amt in den Ausschüssen übernommen. Ihr Kreistagsmandat behalte sie aber.

Da ihre Kollegen in der zweitgrößten Gautinger Gemeinderatsfraktion bereits gut eingearbeitet seien, sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um „den Stab abzugeben“. Franke bedauerte es sehr, dass die grünen Themen Mobilitäts- und Energiewende sowie Bürgerbeteiligungen von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) und der Ratsmehrheit nicht zügig umgesetzt würden.

Mit der Verabschiedung Frankes gibt es bereits den vierten Wechsel im 30-köpfigen Gremium seit der Wahl 2020. Auf die damalige Referentin für Ortsentwicklung, Susanne Köhler, folgte bei den Grünen Claudia Nothaft aus Oberbrunn. Nachrücker bei MfG/Piraten von Tarek Luft, der nach Norddeutschland gezogen ist, ist Axel Höpner aus Unterbrunn. Und in der UBG-Fraktion rückte nach dem Ausscheiden von Kirsten Platzer Dr. Andreas Albath nach. Wer Listennachfolger von Anne Franke bei den Grünen wird, „wissen wir nicht“, sagte Rathaussprecher Andreas Röming. Am kommenden Dienstag, 22. März, steht Frankes Ausscheiden auf der Tagesordnung des Gemeinderats (19.15 Uhr, Rathaus). cc