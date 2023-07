Keine Fahrradstraße zwischen Unterbrunner- und Pippinstraße

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Über die Frage, ob die Gartenpromenade eine Fahrradstraße werden soll, wird schon lange debattiert. Jetzt steht fest: Die Anwohner zwischen Unterbrunner- und Pippinstraße wünschen das mit großer Mehrheit nicht. © volker ufertinger

Die Gartenpromenade zwischen Unterbrunner- und Pippinstraße wird keine Fahrradstraße. Das haben die Anwohner mit großer Mehrheit abgelehnt.

Gauting – Die Gartenpromenade wird nur teilweise zur Fahrradstraße werden. Der Umwelt-Energie- und Verkehrsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, im Bereich zwischen Unterbrunner- und Pippinstraße darauf zu verzichten. Damit trägt man dem Willen der Anwohner Rechnung, die sich mit großer Mehrheit gegen dagegen ausgesprochen haben. „Wir sind uns ja alle einig, dass die Infrastruktur für den Radverkehr verbessert werden sollte. Aber gegen den Willen der Anwohner geht das nicht“, brachte Axel Höpner (MfG) die Stimmung im Gremium auf den Punkt. In Fahrradstraßen haben Radfahrer gegenüber Autos Vorrang. Laut ADAC ist das Tempo für Autofahrer in diesem Bereich auf 30 Stundenkilometer begrenzt – sofern sie durch Zusatzschilder überhaupt zugelassen sind.

In der Sitzung Anfang Mai hatte der Ausschuss die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der Gartenpromenade zwischen Ammerseestraße und Unterbrunner Straße mit dem Zusatz „Kfz frei“ beschlossen. Bei der Sichtung der Unterschriften, die die Bürgerinitiative eingereicht hatte, fiel auf, dass nur wenige Anwohner aus dem Abschnitt zwischen Unterbrunner Straße und Pippinstraße unterzeichnet hatten. Also wurden sie nach ihren Wünschen befragt. Das am Dienstag vorgestellte Ergebnis war eindeutig. Von 83 angeschriebenen Bürgern meldeten sich 60 zurück. Davon sprachen sich 58 dagegen und nur zwei dafür aus.

Lesen Sie auch: Die Gartenpromenade wird zur Fahrradstraße

Erneut für Debatten sorgte die Frage, ob die Parkplätze weichen müssen, wenn eine Fahrradstraße kommt. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger bejahte mit Nachdruck. „Wir brauchen eine Mindestbreite von vier Metern, damit Fahrradfahrer aneinander vorbeikommen“, erklärte sie. Das Verwaltungsgericht Hannover habe eine Fahrradstraße aufgehoben, die diese Voraussetzung nicht erfüllt habe. Dass man aus einer Straße eine Fahrradstraße macht, sei eine politische Entscheidung. „Aber das Wie ist ein Verwaltungsakt im pflichtgemäßen Ermessen. Wir haben uns an Recht und Gesetz zu halten.“

Auch die Grünen, die sich für das Projekt stark gemacht hatten, wollten sich nicht über den Willen der Bürger hinwegsetzen. Dr. Matthias Ilg stellte aber fest, dass die Stimmung zwischen Autofahrern und Radfahrern aktuell so schlecht wie nie sei, das merke er jetzt wieder beim „Stadtradeln“. „Ich persönlich bin an einem Tiefpunkt angelangt. Wir müssen die Schwächsten schützen und ordnend in den Verkehr eingreifen“, fand er.

Lesen Sie auch: Radfahrer sind zufrieden mit den Gautinger Straßen

Stephan Ebner (CSU) widersprach: Gauting habe sich als einzige Gemeinde im Landkreis beim ADFC-Klimatest verbessert. Sein Fazit: „Wir können also in den vergangenen Jahren nicht alles falsch gemacht haben.“ Und Franz Jaquet (CSU) bemerkte trocken: „Fahrradstraßen gibt es seit 1997. Dass sie so selten sind, hat vielleicht damit zu tun, dass sie nicht die ideale Lösung sind.“