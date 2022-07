Gauting-App ist erschienen: Welchen Komfort sie den Bürgern bringt

Läuft auch auf dem Tablet von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger: die Gauting-App der Gemeinde. © Gemeinde Gauting

Es ist ein besonderer Service der Gemeinde: Per App können Gautinger künftig allerhand erledigen. Was das Programm für Smartphones und Tablets den Bürgern bringt.

Gauting – Die Gemeinde Gauting hat eine eigene App für Smartphones herausgebracht, die vor allem die Verbindung zwischen Bürger und Verwaltung vereinfachen soll. Im Rathaus ist man gespannt, wie die App angenommen wird. Erhältlich ist sie kostenlos für iPhones/iPads (iOS) und Android über die jeweiligen App-Stores.

Die Idee hinter der App ist, dem Bürger schnelle Informationen zu bieten. „Schnell den richtigen Ansprechpartner finden, Öffnungszeiten checken oder einen digitalen Antrag stellen? Mit der Gauting-App sind die wichtigsten Infos aus der Gemeinde nur einen Klick entfernt“, erklärt Gemeindesprecher Andreas Röming, der an der App mitgearbeitet hat. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger dazu: „Als Digitales Amt setzen wir mit der App unseren Digitalisierungskurs konsequent fort und bieten Bürgerinnen und Bürgern eine noch einfachere und schnellere Möglichkeit mit der Verwaltung in Kontakt zu treten.“

Gauting-App wurde im Rathaus erstellt

Die Gauting-App, die im Rathaus selbst und nicht eigens von einem teuren Dienstleister erstellt wurde, ist schlicht, aber übersichtlich. Die Inhalte seien bewusst auf das Wesentliche reduziert worden. Damit App-Nutzer auch immer „App to date“ bleiben, werden wichtige Neuigkeiten außerdem auf Wunsch direkt per Push-Benachrichtigung aufs Smartphone geschickt, so Röming. Auch die Testphase lief in der Gemeinde selbst, Mitarbeiter haben die App auf verschiedenen Geräten getestet.

Als Informationsplattform angelegt, soll das Smartphone-Programm Bürgerinnen und Bürgern aber auch den Kontakt zur Verwaltung vereinfachen. Dazu sind die umfangreichen digitalen Bürgerdienste der Gemeinde Gauting integriert, ebenso wie ein Schadensmelder oder ein Kontaktformular. „Die Gauting-App informiert schnell, einfach und übersichtlich und fügt sich damit perfekt in unsere bestehenden digitalen Informationskanäle wie Homepage oder Newsletter ein“, findet Kössinger. So lässt sich das gemeindeeigene Amtsblatt abrufen, man kann sich über die App fürs Ferienprogramm anmelden und vieles mehr. Da die App vielfach direkt an die Internetangebote angebunden ist, können auch Dienstleistungen des Serviceportals genutzt werden, etwa im Einwohnermeldebereich. Auch das Sommerbad hat derzeit einen Punkt in der App. „Derzeit“, weil die Gemeinde das Projekt so angelegt hat, dass sie es einfach um- oder ausbauen kann. „Wir wollen dem Bürger mehr Komfort bieten“, sagt Röming, weswegen ein Ausbau durchaus möglich ist. Das hängt auch von der Resonanz und den Nutzungszahlen der Gauting-App ab.