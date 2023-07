Grundschule Stockdorf: So stellen sich Schüler ihre neuen Klassenzimmer vor

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Freie Bahn für Kreativität: Die Architektur AG der Grundschule Stockdorf, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der ersten vier Klassen sowie (hinten v.l.) Rektorin Babett Bauer, Johanna Kahlbrock (Mutter), Stefanie Rösch (Mutter), Konrektorin Julia Becker sowie Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. © Andreas Wenzel

Die Grundschule Stockdorf bekommt demnächst neue Klassenzimmer. Was ihre Gestaltung angeht, zeigte sich die Architektur AG extrem kreativ.

Stockdorf – Die Grundschule an der Wettersteinstraße mit ihren gut 240 Schülern wird seit einiger Zeit gründlich modernisiert. Der Lehrertrakt ist schon fertig. Ab nächsten Februar werden drei zweigeschossige Türme errichtet, die von den Klassenzimmer aus begehbar sind. Wie sie aussehen und was sie enthalten sollen: Darüber hat sich die eigens zu diesem Zweck gegründete Architektur AG, bestehend aus zwölf Schülerinnen und Schülern, ihre Gedanken gemacht. Entstanden sind vier kleine Modelle, die auch beim Architekten Peter Bausback Eindruck hinterlassen haben. „Da sind gute Anregungen dabei“, sagte er.

Der Anstoß, der Kreativität der Schüler freie Bahn zu lassen, kam von den Müttern Johanna Kahlbrock und Stefanie Rösch, beide von Beruf Architektinnen. Sie traten an Rektorin Babett Bauer heran. „Die Idee war super, die Sanierung ist ein großes Thema und beschäftigt die Kinder“, so Bauer. Sogleich wurde die Architektur AG ins Leben gerufen, eine gemischte Gruppe, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierten Klasse.

Lesen Sie auch: Eine Olympiasiegerin an der Gautinger Realschule

Zunächst ging es darum, den Kleinen die Dimension des Vorhabens zu verdeutlichen. Zu diesem Zweck wurden mit einem Flatterband die Eckpunkte des geplanten Anbaus markiert. Dann wurde der Ablauf der Arbeiten erklärt. Auch darüber staunten die Schüler: Sie hatten eigentlich gedacht, dass der Hausmeister alles von A bis Z erledigt. Schließlich ging es an die Modelle, die Dreiergruppen werkelten munter drauf los.

Als Ausgangspunkte dienten Playmobilfiguren, um die herum maßstabsgetreu die gut 50 Quadratmeter gebaut wurden, mit Leseecke, Schaukel, Bällebad, buntem Teppich, Sitzkissen, einer Rutsche, und, und, und. „Am Anfang wollten alle ein Baumhaus, aber davon sind wir wieder abgekommen“, erzählte Johanna Kahlbrock bei der Präsentation der Modelle am Montag im Werkraum der Schule. Schulleiterin Babett Bauer freute sich besonders darüber, dass es bei den Modellen nicht nur ums Chillen geht: „Da steht die Schule im Vordergrund.“

Lesen Sie auch: Echte Schnäppchen: Die Fundradversteigerung der Gemeinde

Architekt Peter Bausback aus München, der den Umbau bei laufendem Betrieb realisieren wird, fand großen Gefallen an den Kindervisionen. Namentlich der bunte Teppich in der Mitte, die Leseecke und Sitzmöbel, mit denen man auch kleine Bereiche abtrennen kann, könnten durchaus in die Planung mit einfließen. Als nächste Aufgabe für die Architektur AG konnte er sich den Hof vorstellen. „Da wäre ich sehr neugierig, was dabei herauskommt.“

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger beglückwünschte die Kinder nicht nur zu ihrem Ideenreichtum, sondern auch zu ihrem Mut, ihre Ideen den Erwachsenen vorzuführen. Sie versprach den zwölf Kindern je zwei Kugeln Eis von der Konditorei Harter, unweit der Schule. Solche Kreativität gehört auf jeden Fall belohnt.