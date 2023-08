Asklepios-Klinik ehrt Rosi Untsch für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Ein Blumenstrauß als Dankeschön (v.l.): Dr. Wolfgang Gesierich (Ärztlicher Direktor der Asklepios-Klinik), die Jubilarin Rosi Untsch, Oberarzt und Betriebsrat Dr. Jürgen Sklarek sowie der neue Geschäftsführer Stefan Prager. © Andrea Jaksch

Das ist heute nicht mehr der Normalfall: Rosi Untsch hat stolze 45 Jahre für die Asklepios-Klinik gearbeitet. Dafür ist sie jetzt geehrt worden.

Gauting – Vor wenigen Tagen ist an der Asklepios-Lungenklinik ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert worden: Geschäftsführer Stefan Prager, der Ärztliche Direktor Wolfgang Gesierich und Betriebsrat Dr. Jürgen Sklarek gratulierten Rosi Untsch zu 45 Jahren Betriebszugehörigkeit. „Herzlichen Dank für die Treue“, sagte Prager und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Es ist das erste Mal, dass ein Mitarbeiter auf eine so lange Zeit zurückblicken kann.

Rosi Untsch ist das, was Betriebsrat Dr. Jürgen Sklarek ein „Gautinger G’wachs“ nennt. Sie war 18 Jahre alt, als sie am 1. August 1978 ihren Dienst als Pflegerin antrat. Damals war die Klinik noch eine reine Tuberkuloseklinik, weshalb sie auch ein Stück außerhalb der Würmtalgemeinde lag – und heute noch liegt. „Das war eine eigene Welt, mit eigener Wäscherei, Bäckerei und sogar mit einem eigenen Kino“, erinnert sie sich.

Die Gautingerin durchlief viele Abteilungen, die Tuberkulose, die Onkologie, die Geriatrie. „Mit den Patienten bin ich immer super ausgekommen, ich war immer gern für andere da“, sagt sie. Ihr Erfolgsgeheimnis: „Ich habe einen breiten Buckel und eine freche Goschen.“ 2014 wechselte sie zur Cosyconet-Studie, die die COPD-Krankheit erforscht – sprich die Raucherlunge. Es ist eine von mehreren Studien, die an der Klinik gemacht werden. Als Studienassistentin betreut sie viele Teilnehmer und hilft mit, die Behandlung zu verbessern. Wer Interesse hat, meldet sich bei ihr unter (089) 8 57 91 56 15 oder per Mail an ro.untsch@asklepios.com.

Oberarzt und Betriebsrat Dr. Jürgen Sklarek, seit 30 Jahren an der Klinik, würdigte die menschenfreundliche Art der Jubilarin. „Sie hat einfach eine positive Ausstrahlung.“ Auch ihre Ausdauer lobte er: „Dass jemand so lange bei uns bleibt, ist in diesen Zeiten nicht der Normalfall.“ 50 Jahre werden es am Ende aber wohl nicht werden: Nächstes Jahr geht Rosi Untsch in den wohlverdienten Ruhestand.