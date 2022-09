Ausgestorbene Tierarten im Porträt - Ausstellung im Bosco

Wandertaube, Berberlöwe und Co. sind Teil der Ausstellung „Extinct – Der letzte Blick“ von Dr. Erwin Geiss, die im Gautinger Bosco ausgestorbene Tiere zeigt. © andrea jaksch

Er lässt längst ausgestorbene Tierarten in seinen Bildern weiterleben: Der Münchner Geophysiker und Profi-Fotograf Dr. Erwin Geiss zeigt bis Mitte Oktober seine Ausstellung „Extinct – Der letzte Blick“ im Gautinger Bosco.

Gauting – Mit der Fotoausstellung „Extinct – Der letzte Blick“ eröffnete das Gautinger Bürger- und Kulturhaus Bosco am Dienstag die neue Spielzeit. In gelungenen Aufnahmen präsentiert der Münchner Geophysiker und Profi-Fotograf Dr. Erwin Geiss längst ausgestorbener Tierarten, zum Beispiel den berührenden, fast menschlich-traurigen „Letzten Blick“ des seit 1942 endgültig ausgestorbenen Berberlöwen. Der „Panthera leo leo“ lebte einst im Norden der Sahara.

„Schön voll heute“, freute sich Lukas Zellner vom Bosco-Team bei der Vernissage. Nach den überstandenen Corona-Schließungen drängte sich zum Auftakt der neuen Spielzeit endlich wieder das Publikum im oberen Foyer. Mit „Extinct – Der letzte Blick“ hat Zellner eine wahrlich sehenswerte Premieren-Ausstellung auf die Beine gestellt. Geiss hatte in naturhistorischen Museen über einen Zeitraum von 15 Jahren die Original-Präparate ausgestorbener Tierarten abgelichtet. Nachdem vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid in die Erde gerast sei und die Saurier ausgelöscht habe, seien heute von acht Millionen Tier- und Pflanzenarten „eine Million vom Aussterben bedroht“, sagte der Geophysiker. Der Beutelwolf, der im Bosco auch noch in einem Schwarz-Weiß-Film zu sehen ist, „lebt nirgendwo mehr“. Und die ausgestellte Wandertaube mit grau-orange-violettem Gefieder, die mit drei bis fünf Milliarden Exemplaren noch im 19. Jahrhundert zu den häufigsten Vogelarten der Welt zählte, ist seit 1914 ausgestorben.

Ammersee-Kilch auch Teil der Ausstellung im Bosco

Nur 20 Kilometer von Gauting entfernt lebe der akut vom Aussterben bedrohte Ammersee-Kilch, so der Forscher. 1909 war diese Renke noch ein wichtiger Speisefisch. Doch durch Überfischung und Eutrophierung, eine Anreicherung von Nährstoffen wie Nitrat und Phosphor, wurden zwischen 1951 und 2003 nur noch drei Ammersee-Kilche gesichtet. Das seltene, goldglänzende Original-Präparat, abgelichtet im Naturhistorischen Museum Wien, kann derzeit im Bosco bestaunt werden.

Je verkauftem Foto-Exemplar überweist Geiss 300 Euro an die Stiftung des Weltwirtschaftsforums. Mit dem 1959 im Serengeti-Nationalpark in Tansania gedrehten, Oscar-prämierten Dokumentar-Film „Serengeti darf nicht sterben“ von Bernhard Grzimek folgte bei der Vernissage ein weiterer Höhepunkt. Am Dienstag, 4. Oktober, um 20 Uhr will zudem der Grünen-Bundesabgeordnete Karl Bär „über die Auswirkungen des Artenschwunds“ im Bosco referieren. Mit dem Film „The Second Life“ am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr, im Breitwandkino werde Davide Gambino den ausgestorbenen stummen Tierpräparaten „eine Stimme“ geben, kündigte Zellner an. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 23. Oktober, zu den Öffnungszeiten des Boscos besichtigt werden. Eintritt frei. cc