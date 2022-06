Drei Power-Frauen stellen aus: „Wohnen in Bildern“ in Remise

Kennen sich seit ihrer Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie (v.l.): Rendel Simonti, Renate Gier und Sigrid Wever vor einem der Bilder von Gier. © Dagmar Rutt

Die Ausstellung „Wohnen in Bildern“ von den drei Künstlerinnen Rendel Simonti, Renate Gier und Sigrid Wever ist noch bis 6. Juli in der Remise in Gauting zu sehen.

Gauting – „Wohnen in Bildern“: Unter diesem Titel sind bis zum 6. Juli Werke der drei Düsseldorfer Künstlerinnen Renate Gier, Rendel Simonti und Sigrid Wever in der Remise Schloss Fußberg zu sehen. Eröffnet wurde die Kunstausstellung am Montagvormittag mit einer Vernissage. Florian Prey, den eine langjährige Freundschaft mit der Künstlerin Renate Gier verbindet, sang anlässlich der Eröffnung Franz Schubert und eigene Kompositionen zu Texten von Paul Gerhardt, Goethe und Emily Brontë. Begleitet wurde er von Wolfgang Leibnitz am Klavier.

Der Künstler, Kunstwissenschaftler und Schriftsteller Michael Cornelius Zepter aus Köln gab eine Einführung in die Werke. „Der Titel wirft Fragen auf“, begann Zepter und erklärte dann die Idee: „Bilder sind wie eine stumme Sprache der Künstlerinnen, die allen Werken innewohnt.“ Nur durch intensive Betrachtung könne diese entschlüsselt werden. Bilder seien auch Wohnaccessoires, die zu Hause an der Wand hängen. „Man kann sie jeden Tag neu entdecken oder in einen anderen Kontext stellen.“

Gier, Simonti und Wever haben in den Jahren 1963 bis 1969 an der Düsseldorfer Kunstakademie in unterschiedlichen Klassen studiert – zu einer Zeit, als auch der Aktionskünstler Joseph Beuys dort lehrte. Künstlerisch und räumlich gingen sie danach eigene Wege, auch in den Landkreis, pflegten aber den Kontakt zueinander und blieben bis heute befreundet. Gemeinsamkeiten und Unterschiede prägen ihr Ausstellungskonzept in der Remise. „Sie sind Veteranen der Akademie und glücklich über das Privileg, wilde Zeiten erlebt zu haben“, sagt Zepter und erinnert mit Schlagwörtern an eine Zeit in der Kunstszene, die von Aufbruch und Suche geprägt war: „Fluxus, Happening, Pop Art oder Concept Art sind nur einige der Bewegungen aus der Laborküche dieser Zeit.“

Gier zeigt Bilder, die in Auseinandersetzung mit Lyrik entstanden sind. Den Werken liegen Gedichte von Paul Celan und Ingeborg Bachmann zugrunde. Mit Pinsel und Aquarellfarbe schreibt sie die Texte auf feines Japanpapier und schichtet diese in Collagetechnik übereinander. Einige Teile der beschriebenen Blätter unterlegt sie mit Blattsilber. Alle Schichten werden abschließend mit flüssigem Wachs verbunden, wodurch eine vieldeutige Transparenz erzeugt wird. Auch Simonti arbeitet mit Japanpapier. Ihr Thema ist der Mythos des Kugelmenschen, den Platon in seinem fiktiv gestalteten Dialog durch den Komödiendichter Aristophanes erzählen lässt. Ausgestattet mit vier Armen, vier Beinen und zwei Geschlechtern werden die mächtigen Wesen von Zeus getrennt und sind seitdem auf der Suche nach Vereinigung. Mit Abklatschdruck und flüssiger Farbe erzeugt Simonti, die sich als experimentelle Künstlerin versteht, leuchtende Körperfiguren und ein Spiel aus Symmetrie und Variation. Weber malt fast ausschließlich abstrakt, es geht ihr um die Wirkkraft von Farbe. Erscheinen ihre Werke auf den ersten Blick monochrom, sind sie es bei genauem Hinsehen nicht. Ihre Farbflächen sind das Ergebnis einer eigenen Schichttechnik.

Die ausgestellten Werke sind verkäuflich. Der Erlös fließt in die Ukraine-Hilfe. ALEXANDRA JOEPEN-SCHUSTER