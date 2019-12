Baufahrzeug bleibt an Stromkabel hängen

Sechs Baustellenampeln und zwei Strommasten wurden am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gauting umgerissen. Der entstandene Schaden ist wohl enorm.

Gauting – Der Verkehr ist am Montagnachmittag im Gautinger Zentrum ab 14 Uhr teilweise zum Erliegen gekommen. Ursache war ein spektakulärer Unfall. Wie die örtliche Polizei gestern mitteilte, war der 33-jährige Fahrer eines Betonpumpenfahrzeugs mit diesem auf der Bahnhofstraße bei der Ampelanlage an der Einmündung der Ammerseestraße an einem Stromkabel hängengeblieben, das in 4,75 Meter Höhe über die Fahrbahn gespannt war. Dabei wurden die sechs Baustellenampeln sowie zwei Strommasten umgerissen, die mit den Stromkabeln miteinander verbunden waren.

Die beiden Strommasten lagen über dem Gehweg und die Stromkabel schauten heraus. Die Passanten mussten auf die Straße ausweichen. Daher hat zunächst die Polizei und später die Freiwillige Feuerwehr den Fußgängerverkehr geregelt.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist bislang unklar

Die Ampelanlage war bis 21 Uhr außer Betrieb, teilt Ernst Wiedemann, Leiter der Polizeiinspektion Gauting, mit. Während das Pumpenfahrzeug nicht beschädigt wurde, dürfte der Schaden an der Ampelanlage und den Strommasten beträchtlich sein. Die genaue Schadenshöhe muss erst noch ermittelt werden, schreibt der Polizeichef und resümiert: „Ein Verkehrschaos blieb leider nicht aus.“