Festival spontan auf der Straße geboren

Zum zweiten Mal organisiert Sebastian Hofmüller heuer die Maifestspiele in Gauting. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreicher Programm freuen.

Gauting – Für den am Ort aufgewachsenen Sebastian Hofmüller ist Gauting ein Dorf: Mit tatkräftiger Unterstützung von befreundeten Künstlern wie Rosi Zacher, dem Musiker Ludwig Seuss oder Veranstaltungstechniker „Kalle“ Mc Fadden managt der Schauspieler über seine persönlichen Kontakte bereits die zweiten kleinen, aber feinen „Maifestspiele“ in der Alten Pizzeria im Gautinger Bahnhof.

„Das war eine spontane Idee“, wirft Sebastian Hofmüller den Blick zurück. Auf der Gautinger Bahnhofstraße hatte der Schauspieler vor gut einem Jahr den Boogie-Woogie und Blues-Musiker Ludwig Seuss getroffen. Der Pianist der populären Spider Murphy Gang und der Schauspieler verabredeten einen Konzertauftritt. Und Sebastian Hofmüller, bekannt als Ex-Vorsitzender des Gautinger Kulturspektakels, Mit-Initiator der Literarischen Hausbesetzungen und Ideengeber des Bürgerbahnhofs, hatte noch weitere Anfragen – zum Beispiel von der Band Abi Wallenstein. „Ich ging ins Rathaus, um wegen des alten Bahnhofs als Location anzufragen“, erzählt der Gautinger. Da sei zufällig Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger ins Ordnungsamt gekommen und habe gesagt: „Ja machen Sie!“

Sebastian Hofmüller erwartet ein volles Haus

Damit war seine Idee der Maifestspiele realisierbar – im wohl kleinsten Festspielhaus dieser Republik. Im Vorjahr gab es leider ein paar terminliche Überschneidungen mit Kommunion- und Konfirmationsfeiern, erinnert Hofmüller. Deshalb waren nicht alle Veranstaltungen der ersten Maifestspiele ausverkauft. Doch heuer setzt der Theaterschreiner und Absolvent der renommierten Otto-Falckenberg-Schule auf ein volles Festspielhaus. Den ansprechenden Programm-Flyer haben Künstlerin Rosi Zacher und Grafik-Designerin Sibylle Sommer von der „Schule der Fantasie“ gestaltet. Örtliche Firmen, aber auch Privatpersonen sind als Sponsoren dabei, freut sich Veranstalter. Das Programmheft der zweiten Maifestspiele vom 1. bis 19. Mai ist bereits verteilt.

Nach dem in Gauting schon bekannten „Café Unterzucker“ am 1. Mai folgt das hochkarätige Volksmusik-Quartett von Monika Drasch. Das Konzert der bayerischen Rockband „Zitronenpüppies“ wird sogar in Gebärden-Sprache übersetzt, schwärmt Hofmüller. So klein sei die Theater-Produktion seiner befreundeten Kollegen vom „Krawattenklub“, dass sie in den alten Bahnhof „gerade reinpasst.“ Und mit der „Yellow Butoh Dance Company“ betritt eine Gautingerin die Bahnhofsbühne: Tänzerin Anna Fichert ist die Tochter der Gautinger „Puppet Players“ Susanne Forster und Stefan Fichert.

Zum Finale kommt „Die kleinste Bühne der Welt“

„Irgendwie rein kriegen wir die 12 bis 17 Musiker der Express-Brass-Band“ ist der Veranstalter zuversichtlich: „Das wird ein Riesenfest.“ Zum Finale kommt „Die kleinste Bühne der Welt“ nach Gauting: Schon bei den Literarischen Hausbesetzungen war der Andrang für das „wunderbare“ Erzähltheater der Münchner Schaubühne sofort ausgebucht. „Wahnsinnig viele helfen wieder mit“, schwärmt Hofmüller: „Kalle“ Mc Fadden übernehme die Technik und Friedrich Federsel, Mitarbeiter in bder enachbarten Kino-Gaststätte „Tati“, betreibe die Bar: die hat der gelernte Bühnenschreiner Sebastian Hofmüller selber bauen – aus Euro-Paletten.

VON CHRISTINE CLESS-WESLE