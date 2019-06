Jugendliche greifen Polizisten an

Obwohl zwei Gautinger Polizisten am Freitagabend fünf Streifen zur Unterstützung anforderten, griffen Jugendlicher die Beamten an. Nun wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Gauting – Randalierende Jugendliche haben in Gauting Polizisten massiv angegriffen. Am Freitag gegen 22.45 Uhr hatte eine Streife zunächst gesehen, wie ein 17-Jähriger aus einer Gruppe vor dem Gautinger Rathaus heraus eine Flasche auf die Straße warf, die zersplitterte. „Als die Polizeibeamten den jungen Mann zur Rede stellen wollten, rottete sich die Gruppe zusammen und kreiste die beiden ein. Da Personen in der Gruppe waren, die permanent strafrechtlich in Erscheinung treten, zog sich die Streife zurück und forderte Unterstützung an“, berichtet Gautings Polizeichef Ernst Wiedemann. Mit Hilfe von fünf Streifen kontrollierte die Polizei alle Personen, nahm Personalien auf und erteilte Platzverweise. Ein polizeibekannter 20-Jähriger widersetzte sich, trat gegen einen Stromkasten und wurde in der Inspektion (PI) in Gewahrsam genommen. Die Gruppe zog dorthin, um bei ihrem Kumpel zu bleiben – und dann eskalierte die Lage.

Ein Jugendlicher warf eine Bierflasche auf den Streifenwagen

Die Unterstützungskräfte wollten gerade abfahren, als der 17-Jährige und ein 22-Jähriger auf einen Streifenwagen zustürmten, einer warf gezielt eine Bierflasche auf den Wagen. Beide wurden überwältigt und mit Handschellen gefesselt. Der 22-Jährige trat um sich, traf einen Beamten am Hals und spuckte herum. Auch der 17-Jährige leistete Widerstand. Beide wurden zur PI Germering gebracht und dort auch von einem Arzt behandelt.

Ermittelt wird unter anderem wegen versuchten Sachbeschädigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Wiedemann: „Wo die Erziehung total versagt hat, wird die Polizei immer mit Problemen zu rechnen haben.“