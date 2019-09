Kleine Amelie versüßt Marienstift

Das Gastspiel der Köchin Karin Ekl als Betreiberin des Cafés im Caritas-Marienstift in Gauting war nur von kurzer Dauer. Die Regie in dem öffentlich zugänglichen Lokal hat Konditormeisterin Monika Wiekert übernommen.

Gauting– Aus gesundheitlichen Gründen hatte Karin Ekl den Betrieb der Cafeteria im Caritas-Marienstift am Josef-Czischeck-Platz in Gauting aufgeben müssen (wir berichteten). Nur einen Monat nach ihrem Einstand. Bei der erneuten Ausschreibung der Pacht ergriff Monika Wiekert ihre Chance. Seit fünfeinhalb Jahren betreibt sie das Café „Petite Amelie“ an der Starnberger Straße, nur zwei Steinwürfe vom Marienstift entfernt. Die Confiserie hat die verheiratete junge Mama nach ihrer Tochter Amelie (6) benannt.

Wiekert ist Gautingerin und hat ihre Konditoren-Lehre in der renommierten Patisserie und Chocolaterie „Mäser Luksch“ absolviert. Das heutige „Maelu“ des Konditorenmeister-Paars Sonja Mäser-Luksch und Ralf Mäser hatte seinen Sitz ursprünglich am Gautinger Bahnhofplatz. Doch seit 2009 machen die Münchner einen Hype um ihr „Maelu“ an der Theatinerstraße.

Monika Wiekert hat sich auf Torten spezialisiert

Im „Café Amelie“ hat sich Monika Wiekert im Hauptgeschäft auf Hochzeits-, Tauf-, Geburtstags-, oder Scheidungstorten spezialisiert. Als neuer Trend für diese gefragte Konditoren-Kunst habe die amerikanische „Gender Mail“ ihre Backstube erreicht, erklärt Wiekert. Sobald der Frauenarzt die Nachricht verschickt habe, welches Geschlecht der noch ungeborene Nachwuchs habe, würden die Eltern bei ihr eine rosafarbene oder blaue Torte ordern. Auch das Gebäck für die Caféteria des Caritas-Stifts produziert die Konditormeisterin jetzt im „Petite Amelie“. „Einen Kuchen kann ich die 150 Meter auch auf meinem Fahrrad transportieren“, freut sich Wiekert über den kurzen Weg bis zum Seniorenzentrum.

Die ersten Wochen in der Cafeteria hat die Pächterin mit Hilfe ihrer Mutter Renate Hausner gemeistert – neben dem Hauptgeschäft im Café. Seit September stehen der Konditormeisterin mit Lena Simmerding, die gerade angelernt wird, „zwei nette Mädels“ zur Seite. Künftig komme sie nur noch als Springer in die Cafeteria, sagt Wiekert. Den laufenden Betrieb vor Ort führen ihre Mutter und das junge Mädchen.

von Christine Cless-Wesle