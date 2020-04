Kleine Flotte auf der Würm

Erst war es nur ein kleines Bötchen der Familie Jank. Mittlerweile schwimmen auf der Würm mehr als 60 liebevoll gebastelte Schiffchen herum.

Gauting – Täglich kommen Spaziergänger oder Radler am Würmarm an der Ledererstraße vorbei – und bewundern die fantasievoll gestalteten Schiffchen Marke Eigenbau. Der Gautinger Michael Jank hat mit seinen Söhnen Michael (7) und Maximilian (2) das erste Papierboot etwas nördlich vom Lederersteg festgemacht. Das war vor etwa vier Wochen. „Wir wohnen nur 50 Meter entfernt – und sind täglich mindestens fünfmal an der Würm“, sagt er. Das Beispiel der Familie Janik machte Schule: Am Samstag schwammen bereits 60 bunte Bötchen im kleinen Gautinger Hafen.

„Ich freue mich immer, wenn ich die bunten Bötchen sehe“, sagt eine Gautinger Großmutter. Aufnahmen von der kreativen Kinder-Eltern-Aktion habe sie daher bereits ihren Enkeln weitergeschickt – als Bastel-Anregung in Corona-Zeiten. Auch der Gautinger „Scrap“-Art-Künstler Horst F. Wagner alias „George Frédéric“ lobt die Aktion: „Da kann ich nur sagen: Wer sich schon als Kind bastelnder Weise stundenlang kreativ beschäftigen kann, für den wird das Wort Langeweile sein Leben lang ein Fremdwort bleiben.“

Am Würmarm im neuen „Hafen“ zwischen Lederersteg und Münchener Straße macht Kathrin Köhler mit ihrem Sohn Leonart gerade ein Holz-Schiffchen mit schwarzem Filz-Segel fest: „Das hat mein Papa gesägt“, erzählt Leonart (5). Auf der gegenüberliegenden Uferseite kommt gerade ein Vater an – und watet barfuß in der Würm, um die Werke seiner Kinder mit einem Seil zu vertäuen. Töchterchen Maria (4) hat den Mini-Holzkahn mit Hilfe ihres Papas gebastelt. Bruder Sebastian hat sein Flößchen zusammen mit der Mama geschnitzt. „Ich habe zu meinem letzten Geburtstag eine Schnitzanleitung bekommen“, erzählt er stolz.

Auch ein Baumrinden-Floß mit Piratin ist zu entdecken. Endlos dreht sich ein Holzrädchen unter einem Boot mit gelbem Sonnen-Deck. Auf dem Kreuzfahr-Schiff „Emma & Lena“ ist ein ganzes Haus aus Pappe montiert, und es gibt sogar einen Barbie-Hochzeits-Kahn, allerdings aus Plastik.

„Damit es nicht untergeht“, schaut eine Siebenjährige gerade nach ihrem Papier-Boot mit Marienkäfer-Mast. „Eine Freundin von meiner Oma hat mir das Material geschenkt“, erzählt das Mädchen.

„Wir haben vor etwa einem Monat mit dem ersten gefalteten Papierboot angefangen“ , erzählt Michael Jank. Aus der Werkstatt der Familie Jank kam am Wochenende bereits die fünfte Kreation: Ein einfaches Holz-Floss mit Schnur. „Ich freue mich sehr, dass alle so fleißig mitmachen“, sagt Familienvater Michael Jank.

Christine Cless-Wesle