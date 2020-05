Kulturspektakel fällt aus

Jetzt steht fest: Auch das Kulturspektakel fällt der Corona-Krise zum Opfer.

Gauting – Eine der größten Musik- und Kunstveranstaltungen im Landkreis, das Gautinger Kulturspektakel, ist ein Opfer der Coronavirus-Pandemie geworden. „Die aktuelle Lage verhindert es, unsere Veranstaltung durchzuführen, ohne eine Gefahr für die Gesundheit unserer BesucherInnen, der Bands und unseres Teams darzustellen“, erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins Kulturspektakel Gauting, Tristan Häuser, am Freitag per Pressemitteilung. Beim „Kult“ tummelten sich viele Menschen auf dem Festivalgelände in Gauting. Ob das zum geplanten Termin zu verantworten wäre, sei aktuell nicht absehbar. Das Festival sollte vom 17. bis 19. Juli 2020 stattfinden.

Bundesweit sind Großveranstaltungen bis Ende August untersagt – nur was genau eine Großveranstaltung ist, ist noch etwas unklar. In Starnberg beispielsweise sind alle Veranstaltungen und Feste wie Weinfest oder Stadtfest gekippt worden; diverse Feste wie Feuerwehr-Jubiläen sind ebenfalls abgesagt worden. Die „Kult“-Macher gehen daher vorsichtshalber davon aus, dass sie keine Genehmigung für ihr Spektakel bekämen, bei dem jährlich um die 50 Bands auftreten.

Wie es nach der Absage weitergeht, ist noch unklar. Die Verlegung des „Kult“ auf einen neuen Termin sei nicht möglich gewesen, zumal unklar sei, ab wann größere Veranstaltungen wieder möglich sein werden. „Für uns ist es sehr traurig, dass das diesjährige Kult ausfallen muss. Wir haben schon viel Arbeit in das Festival gesteckt. Das Musikprogramm beispielsweise war bereits komplett“, sagt Gabriel Knoll, Vorstandsvorsitzender und Mitglied des „Booking-Teams“.

Doch trotz der Absage sei der Elan im „Kult“-Team ungebrochen. Knoll: „Wir denken bereits darüber nach, ob wir vor dem Kult 2021 noch eine weitere Veranstaltung durchführen.“ mm