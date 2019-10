Neue Satzung fordert auch Radl-Stellplätze

Radfahren wird immer beliebter. Das zeigen überfüllte Ständer am Gautinger Bahnhof Jetzt werden Radl-Stellplätze auch für Privatgrundstücke Pflicht.

Radverkehr

Ein Schritt in Richtung mehr Radverkehr in Gauting. Das hoffen Grüne und die Gruppierung MiFü 82131, die eine Neufassung der Kfz-Stellplatzsatzung auf den Weg gebracht haben. Neben Autos werden künftig auch Stellplätze für Fahrräder in dem Regelwerk gefordert, beschloss der Bauausschuss.