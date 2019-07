Der Rat eines Schulleiters: „Engagiert Euch!“

Die Staatliche Realschule Gauting hat ihre Zehntklässler entlassen. Beim Festakt für die 158 Absolventen fand Schulleiter Manfred Jahreis die passenden Worte.

Gauting – „Alle 158 Absolventen haben ihre mittlere Reifeprüfung bestanden“, freute sich Rektor Manfred Jahreis gestern bei der großen Abschlussfeier der Gautinger Realschule. „Und 34 Schüler haben eine Eins vor dem Komma“, verkündete der Schulleiter das diesjährige Top-Ergebnis. Schüler, Lehrer, Eltern, Geschwister und Großeltern in der heillos überfüllten großen Aula der Schule applaudierten begeistert.

„Diese Zeit in der Gemeinschaft mit Freundschaften war ein riesiges Geschenk“, dankte Absolventin und Schülersprecherin Minze Karoll dem Lehrerkollegium in der Abschlussfeier. „Egal, wie man aussieht, welche Noten man hat, woher man kommt – jeder hatte hier eine Chance.“ „Hier fanden wir einen Ort, wo wir unsere Persönlichkeit entwickeln und lernen durften – auch das, was wir nicht wollten“, ergänzte die stellvertretende Schülersprecherin Marie-Luise Burger. Doch ohne die Unterstützung der Lehrer, die Eltern, die immer an sie geglaubt hätten und Rektor Jahreis, „der diesen Ort zum wundervollsten macht“, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen, waren sich die Absolventinnen einig.

Von einem „vorläufigen End-Höhepunkt eines langen Wachstumsprozesses“, sprach indessen Jahreis. Manche seiner 158 Absolventen hätten das bayerische Erfolgsmodell sechsstufige Realschule in der Kombination „zweistufiges Gymnasium plus vierstufige Realschule“ durchlaufen, Hartgesottene seien nun mit der „R 8“ am Ziel.

Mit dem Realschulabschluss stünden diesen jungen Menschen viele Türen offen, auch als gefragte Fachkräften von morgen. Berufliche und akademische Ausbildung seien bereits gleichwertig, befand der Rektor weiter. Denn mehr als 50 Prozent aller Studierenden in Bayern kämen über den Realschulabschluss an die Fachhochschulen oder Universitäten. „Ihr seid die Generation Z und ‘Youtube‘“, sagte er mit Blick auf die Digital-Klassen. „Aus ganz Europa“ kämen deshalb seine Kollegen, um den digitalen Unterricht in Gauting zu beobachten. Doch anders als noch bei der Elterngeneration Y spiele bei deren Kindern die Balance „zwischen Beruf und Privatleben“ eine viel größere Rolle. Dies spiegele sich auch in den Werten der Generation Z wider, dem Wunsch nach freier Entfaltung in einer ungewissen Zukunft. „Bringt Euch in die Politik ein, engagiert Euch für Umweltschutz, Toleranz, Gastfreundschaft, Liebe zu Bayern und Europa, aber auch für das Völkerverständnis und friedvolle Miteinander aller Kulturen“, ermunterte Jahreis die Schulabgänger unter tosendem Applaus.

Von Christine Cless-Wesle