Schrauberstube heimatlos

Eine gemeinnützige Reparatur-Werkstatt in Gauting muss unerwartet seinen Betrieb einstellen. Besonders die kurze Räumungsfrist stellt die Verantwortlichen vor eine Herausforderung.

Gauting – Böses Erwachen: Die von der Firma Grain GmbH eingerichtete gemeinnützige Reparatur-Werkstatt für defekte PC in Gauting und Fahrräder muss überraschend den Betrieb einstellen. Grund: Der Eigentümer des AOA-Geländes, die Diehl-Gruppe, hat die bisher genutzten Kellerräume gekündigt, teilte Knape gestern mit.

Die Schrauber-Werkstatt für Flüchtlinge hatte Hans Wilhelm Knape mit Ehrenamtlichen vom Asylhelferkreis in Gauting bereits 2016 aufgebaut. „Integrationsarbeit für Geflüchtete“, die durch „vernünftige und wertgeschätzte Arbeit“ unterstützt wird, war das Ziel der von Knape gegründeten Firma Grain (das Korn). „Besonders hart trifft uns die kurze Räumungsfrist von nur zwei Wochen. Wir können nur einen Teil des Werkzeugs und der Teile einlagern. Vieles geht so leider auf den Wertstoffhof und ist somit für immer verloren. Neue Räume für die Fortsetzung des Angebotes konnten wir in der kurzen Zeit nicht finden“, teilte Gemeinderat Knape (Soziale Ökologen) mit, der die Werkstatt bisher technisch und organisatorisch leitete.

„Ein Tritt in die Kniekehlen von Ehrenamtlern“

„Es ist ein weiterer Tritt in die Kniekehlen von ehrenamtlich tätigen Menschen“, so Knape frustriert. Wie lange glaube man, das Ehrenamt, den „Kitt der Gesellschaft“, noch erhalten zu können, wenn jetzt auch bei ehrenamtlichem Engagement nur noch auf‘s Geld geschaut werde, fragt Knape.

Ob Knape mit seinem Helfer- Team das gemeinnützige Engagement überhaupt weiterführen kann, hänge wohl davon ab, ob schnell eine geeignete Bleibe gefunden werden kann. Gesucht werden leer stehende Werkstatt- und Lagerräume in Gauting. Wer Räumlichkeiten anbieten kann, der melde sich dringend unter grain-ggmbh.de/kontakt.

Bis Redaktionsschluss lag es von der Diehl-Gruppe keine Stellungnahme zur Kündigung der Schrauberwerkstatt vor. Laut aktuellem Rahmenplan soll die Immobilie bekanntlich abgerissen und das Gelände anschließend neu bebaut werden – mit einem Supermarkt und darüber liegenden Wohnungen. cc