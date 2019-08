Der König der Erdbeeren – und Blühwiesen

Insgesamt 70 Paten konnte Siegfried Eberle für Umweltprojekte gewinnen. Ein Tier macht dem findigen Landwirt im Hinblick auf die Blühwiesen Sorgen.

Buchendorf – Als Siegfried Eberle sich in den frühen 1960er Jahren von der klassischen Landwirtschaft verabschiedet hatte und die ersten Erdbeerfelder für Selbstpflücker bestellte, haben ihm seine Berufskollegen den Vogel gezeigt. Mittlerweile, und das schon seit Jahren, können sich Freunde regionaler Produkte in den Eberle-Gärten auch mit anderen Beeren- (Himbeere, Heidelbeere, Johannisbeere, Brombeere etc.) und Gemüsesorten, von der Bohne über die Kartoffel bis zur Zucchini, eindecken. Besonders stolz ist Eberle aktuell auf seine Blühwiesen.

Der erfolgreiche Bürgerentscheid „Rettet die Bienen“ zum Erhalt der Artenvielfalt, nicht nur bei den Insekten, sondern auch bei den diesen zuträglichen Pflanzern, hat eine Welle ausgelöst. Etliche Landwirte, auch aus den Reihen der konventionell agierenden Bauern, warben öffentlich um finanzielle Unterstützung für die Anlage von Blühwiesen.

Eberle legte bei seinen Selbstpflückfeldern Blühwiesen an

Eberle als, wie er sagt, überzeugter Naturfreund, machte da keine Ausnahme. Bei seinen Selbstpflückfeldern beim Gautinger Ortsteil Buchendorf wollte er Blühwiesen anlegen und suchte dafür Paten, die 75 Euro investieren wollten. Neider warfen dem aus dem Unterallgäu stammenden Landwirt vor, sich auf der Welle der Bienen- und Insekteneuphorie finanziell bereichern zu wollen. Das weist Eberle ruhig, aber bestimmt zurück. „Die Bitte an die Öffentlichkeit, sich finanziell an dem Naturschutzprojekt zu beteiligen, sollte auch der Bewusstseinsbildung dienen.“

Mit dieser Einschätzung hat sich Eberle nicht getäuscht. Zumal er als Zuckerl obendrauf noch angeboten hatte, dass sich jeder Pate einmal wöchentlich in seinen Selbstpflück-Gärten kostenlos bedienen und am Rande der geplanten Blühwiesen angesäte Schnittblumen schneiden dürfe – einen Strauß pro Woche.

Dieses Angebot, das der Starnberger Merkur öffentlich gemacht hat, wurde zunächst erst zögerlich angenommen. Aber während seine Mitbewerber aus dem landwirtschaftlichen Bereich Unterstützer im einstelligen Bereich akquirieren konnten, wie Eberle nach eigenen Angaben recherchiert hat, meldeten sich bei ihm gut 70 Paten.

Fast 30 000 Quadratmeter Blühwiesen umfassen die Eberle-Gärten

Inzwischen blüht und brummt es auf den Blühwiesen bei den Eberle-Gärten in Buchendorf und Frohnloh, dass es eine Freude ist. Dort tummeln sich die Insekten und Vögel auf einer Fläche von jeweils etwa 3000 Quadratmetern. Beim Erdbeerfeld in Buchendorf West hat Eberle eine etwa 20 000 Quadratmeter große Fläche mit Blumensamen ansäen lassen. Daneben lädt eine Wiese ein, die bereits vor zwei Jahren angesät wurde. Sie wird aktuell von weißer Schafgarbe dominiert.

Um Bienen und Insekten einerseits und bodenbrütenden Vögeln andererseits ein Angebot zu machen, hat Eberle die Blühwiesen mit unterschiedlichen Saatmischungen bestellt. So beinhaltet die Saatmischung für die Bienen- und Insektenweide 45 verschiedene Pflanzen. Dazu zählen Mandelröschen, Drachenkopf, Nachtviole, Damaszener Schwarzkümmel, Schopfsalbei, Vogeläuglein und Bechermalve. Die Mischung für die Vogelweide ist etwas magerer, sie umfasst „nur“ 32 Pflanzen, wie zum Beispiel wilde Möhre, Buchweizen, Schafgarbe, Hornklee, Winterraps, Koriander, Sonnenblumen und Borretsch.

Die Gärten hat der Landwirt umzäunt, damit Hunde, Katzen, Füchse und so fort das pulsierende Leben nicht stören können. Ein paar Probleme hat Eberle allerdings mit den Krähen. Sie warten seiner Beobachtung nach nur darauf, dass sich Bodenbrüter in den Blühwiesen einnisten, um dann das Gelege zu plündern. Aber vielleicht fällt dem findigen Landwirt auch dafür noch eine gute Lösung ein.

Eberle will sein Engagement für Blühwiesen weiter ausbauen. Dafür möchte er landwirtschaftliche Flächen anpachten. Er sucht Sponsoren, die bereit sind, ihn dabei zu unterstützen. Und Paten, die die Ansaat dieser Flächen mitfinanzieren wollen. Für sie hat Eberle einige Schmankerl bereit. Inteerssenten wenden sich an den Landwirt per E-Mail an eberle-gaerten@t-online.de.