Trauer um Hans-Michael Krepold

Der Extremsportler, Ehrenamtler und neue Gautinger Gemeinderat Professor Hans-Michael Krepold ist tot. Der Vater von drei Kindern verstarb Samstag vollkommen unerwartet im Alter von nur 56 Jahren.

Gauting – Er war Extremsportler, Ehrenamtler und neu gewählter Gemeinderat in seinem Heimatort Gauting. Vor allem aber war Professor Hans-Michael Krepold Ehemann und Vater dreier Kinder im Teenager-Alter. Am Samstag ist der promovierte Jurist mit Professur für Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Hochschule Aschaffenburg vollkommen unerwartet gestorben. Krepold wurde nur 56 Jahre alt.

Wie der Vorsitzende der Gautinger CSU, Stephan Ebner, gestern mitteilte, unternahm Krepold am Samstagvormittag eine Fahrradtour. Bei einem Anstieg sei er vom Rad gestiegen und anschließend zusammengebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar. „Wir sind alle komplett fassungslos“, sagte Ebner.

Hans-Michael Krepold lebte seit seiner Geburt in Gauting. „Einmal Würmtal, immer Würmtal“, sagte er noch vor einigen Tagen, als ihn der Starnberger Merkur als einen der „Neuen“ im Gautinger Gemeinderat befragte. „Ehrenamtlich engagiere ich mich für den Rettungsdienst und für das Gymnasium Gauting. Als Sportler bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs und kenne viel Leute“, antwortete er auf die Frage, was die Bürger unbedingt über ihn wissen sollten.

Mit dieser Aussage übte sich Krepold in Bescheidenheit. Denn am Otto-von-Taube-Gymnasium stand er seit Jahren dem Förderverein vor. Erst vor wenigen Wochen war er in der Funktion maßgeblich daran beteiligt, die angehenden Abiturienten mit Schutzmasken auszustatten und jeder Person am Gymnasium ein Fläschchen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zur stellen. Krepold und seine Stellvertreterin Sibylle Scheubeck hatten über einen Stoffgroßhändler Material für die Masken und die entsprechenden Bänder organisiert. Anschließend nähten ehemalige und aktuelle Abiturientinnen und eine engagierte Mutter in vier Tagen und vier Nächten mehr als 150 wiederverwendbare Schutzmasken.

Als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Rettungsdienst Gauting setzte sich Krepold unter anderem dafür ein, die lebensrettende Absicherung durch die Helfer vor Ort und die First Responder in der Gemeinde weiter auszubauen.

Einen Namen hatte sich Krepold auch und vor allem in der Extremsport-Szene gemacht. Seit Jahren nahm er unter anderem an dem internationalen Langstrecken-Skiabfahrtsrennen „Der Weiße Ring“ am Arlberg teil. Es führt über 22 Kilometer und 5500 Höhenmeter rund um Lech und Zürs. Auch am sogenannten „Inferno-Rennen“ in Mürren in der Schweiz war Krepold regelmäßiger Teilnehmer. Heuer wurde er dort mit dem Goldenen Abzeichen gewürdigt. Für seine außergewöhnlichen Leistungen zeichnete der Landkreis den Gautinger jährlich im Rahmen seiner Sportlerehrung aus.

Am morgigen Dienstag hätte Hans-Michael Krepold als neuer Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung des Gremiums vereidigt werden sollen. Der Klimaschutz durch eine Ausweitung des Radwegenetzes war ihm ein Anliegen, die Stärkung des Sports, der Feuerwehren und des Ehrenamts, ebenso der digitale Aufbruch in den Schulen. „Der Verlust ist unfassbar, fachlich, aber vor allem menschlich“, versuchte CSU-Chef Ebner das Geschehene in Worte zu fassen. „Sein persönliches Wahlergebnis war ein großer Vertrauensbeweis der Bürger.“ Die Unterstützung der Partei gelte jetzt seiner Familie. Ebner: „Wir werden ihn sehr vermissen.“