Übersicht gibt’s im April

Im April will die Gemeinde Gauting die Bürger über weitere Details in Sachen Verkehrskonzept informieren.

Gauting – Nach dem aktuellen Stand des noch laufenden Gautinger Verkehrskonzepts erkundigte sich Hans-Georg Martin in der jüngsten Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung. „Bitte tun Sie den Bürgern kund, welche Details aus dem Verkehrskonzept schon beschlossen sind“, forderte der Ortsgruppen-Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC).

Bekanntlich muss die Gemeinde ihre Planungen wie Radstreifen am Bahnhof mit den übergeordneten Behörden abstimmen – weil es sich um eine Staatsstraße handelt. Inzwischen habe der Gemeinderat ja schon sehr konkrete Maßnahmen am Bahnhofplatz und am Park-and-Ride-Gelände beschlossen, wunderte sich der Gautinger. Denn einige Maßnahmen wie die Führung des künftigen Radwegs beim Naturkostladen an der oberen Bahnhofstraße oder der Radweg übers Park-and-Ride-Gelände seien ja schon „festgeklopft“, erinnerte der Bürger an den Verkehrsplan rund ums verkaufte ehemalige Grundschul-Areal beim Bahnhof (wir berichteten). Es wäre geschickter gewesen, Bürgermeisterin und Gemeinderat hätten zunächst ein großräumiges Verkehrskonzept fürs Gesamtareal Bahnhof, mit Park-and-Ride-Platz, Grundschul-Areal und Bahnhofstraße erstellt, bemängelte er.

„Sie vermischen da etwas“, antwortete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Unabhängig von der Bahnhofstraße habe die Gemeinde einen konkreten Verkehrsplan für den Park-and-Ride-Platz mit angrenzendem Grundschul-Areal erstellen müssen. Denn schließlich habe sich die klamme Kommune schon lange dazu verpflichtet, das alte Grundschulareal zu verkaufen, so Kössinger. Trotz Neuplanung fürs angrenzende Grundschulgelände mit drei Wohn-/Geschäftshäusern und gemeinsamer Tiefgaragen-Zufahrt, „brauchen wir aber einen betriebsbereiten Bahnhof“, erläuterte Kössinger. Daher gab‘s schon Beschlüsse zum Verkehrsplan, räumte sie ein.

„Eine Übersicht der bereits vollzogenen beziehungsweise entschiedenen Entwicklungsschritte rund um den Bahnhof, präsentieren wir am 1. April“, ergänzte gestern Rathaussprecher Maximilian Olberding. Am Montag, 4. April, sei eine Bürgerinformationsveranstaltung im Gautinger Bosco geplant. Unabhängig davon werde das ISEK (Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept) für die gesamte Bahnhofstraße entwickelt. Stadtplanerin Cornelia Schreiber, Bauamt Gauting, Kreisbehörde und Verkehrsplanungsbüro suchten noch einen zeitnahen Termin. Zu gegebener Zeit werde das Rathaus über den Stand des Gesamtverkehrskonzepts informieren, hieß es gestern.

Christine Cless-Wesle