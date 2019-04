Webasto modernisiert Firmensitz weiter

Ein dreistöckiges Bürogebäude aus Containern soll an der Fleckhamer Straße in Stockdorf entstehen. Der Bauausschuss genehmigte das Projekt bereits.

Stockdorf – Den Antrag des Automobilzulieferers Webasto, an der Fleckhamer Straße in Stockdorf ein dreistöckiges Bürogebäude aus Containern zu errichten, hatte der Bauausschuss des Gautinger Gemeinderates bereits Ende März durchgewunken. Ohne Diskussion, nachdem Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger versichert hatte, die Container würden nach einer erneuten Bauphase am Hauptsitz des Unternehmens wieder verschwinden. Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte eine Sprecherin des Unternehmens damals zu dem Vorhaben keine Auskunft geben. Jetzt hat Webasto das Geheimnis gelüftet.

Einer der weltweit 100 größten Automobilzulieferer will die Entwicklung seines Standortes in Stockdorf fortsetzen. Dabei ist es gerade erst ein Jahr her, dass das Unternehmen den Neubau des Verwaltungs- und Entwicklungszentrums an der Kraillinger Straße offiziell in Betrieb genommen hatte. Jetzt soll der Bau eines weiteren modernen, dreistöckigen Gebäudes umgesetzt werden.

In einem zweiten großen Neubau sollen weitere Arbeitsplätze entstehen

Bis zum Jahr 2022 sollen in einem zweiten großen Neubau weitere „attraktive Arbeitsplätze“ und mehrere Tiefgaragengeschosse entstehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit soll die Parkplatzsituation für Mitarbeiter und Anwohner „deutlich entlastet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommunikationsabteilung von Webasto. Zudem überlege die Geschäftsleitung, auf dem Firmengelände ein weiteres, kleineres Gebäude zu errichten, das für betriebsinterne Veranstaltungen gedacht sei.

Webasto ist in den vergangenen Jahrzehnten an seinem Firmensitz in Stockdorf stetig gewachsen. Mittlerweile existierten auf dem Gelände 17 Gebäude unterschiedlichen Alters. Es komme daher immer wieder zu Modernisierungsarbeiten, sagte eine Sprecherin. Währenddessen müssten die Mitarbeiter vorübergehend anderweitig untergebracht werden, in einem Schnellbauhaus an der Würm sowie in einem angemieteten Gebäude in Planegg. Die konkreten Neubauplanungen zielten darauf ab, den Beschäftigten eine hochwertige Infrastruktur sowie kurze Wege zu bieten.

Webasto stimmt sich mit der Gemeinde Gauting ab

Wegen der Neubaupläne stehe Webasto in enger Abstimmung mit der Gemeinde Gauting und dem Landratsamt Starnberg als zuständiger Genehmigungsbehörde. Um einen möglichst schnellen und reibungslosen Ablauf der geplanten Baumaßnahmen zu gewährleisten, werden bereits erste Vorbereitungen getroffen, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Dazu gehörten auch der beantragte Aufbau eines dreistöckigen Container-Bürohauses auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Fleckhamer Straße, zu dem die Gemeinde bereits ihr Einvernehmen erteilt habe. Diese Anlage diene als Zwischenlösung für Kollegen, die aus älteren Gebäuden ausziehen müssten. Diese Gebäude sollen ab Sommer abgerissen werden. Webasto geht je nach Erteilung der Genehmigungen von einer Bauphase von zwei bis drei Jahren aus.