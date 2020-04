Wirte machen mobil: „Wir sind auf jede Hilfe angewiesen“

Wenn die Stühle leer bleiben, bleiben auch die Kassen leer. Daher setzten Gastronomen bundesweit am Freitag ein Zeichen, indem sie ihre Stühle auf die Straße stellten. Die leeren Stühle sind nicht nur Symbol des Protests gegen die Schließung ohne absehbares Ende, sie stehen auch für die Wirte, die bereits aufgeben mussten.

Unterbrunn – Es hätte ihre erste volle Biergartensaison werden sollen. Anjuli (31) und Simon Wankerl (39) haben den Gasthof Böck mit seinem kleinen Biergarten und den zwölf Gästezimmern erst Mitte August vergangenen Jahres übernommen. „Wir haben einen super Start hingelegt“, erinnert sich die gelernte Hotelfachfrau. Alleine im März hätten sie vier Hochzeiten und elf Geburtstage ausrichten sollen. Doch dann kam Corona. Und mit den Maßnahmen gegen das Virus die Schließung. „Das Geschäft fehlt uns jetzt total“, sagt die 31-Jährige, die vor sieben Jahren vom Niederrhein nach Bayern gezogen ist. Und wenn dieser Tage Anrufe kommen, weil Leute für August gebucht haben und fragen, ob ihre Hochzeit stattfinden kann, kann die Wirtin ihnen nur sagen: „Ich weiß es nicht.“

Vor zwei Jahren haben Anjuli und Simon Wankerl geheiratet, vor neun Monaten gemeinsam den Gasthof in Unterbrunn übernommen, in dem sie auch wohnen. Jeden Cent, den sie seitdem verdient haben, haben sie in ihre Wirtschaft gesteckt, haben für insgesamt 45 000 Euro ein neues Kassensystem, Besteck und Teller angeschafft und in Marketingmaßnahmen investiert, um das Image nach den vielen Pächterwechseln zu verbessern. Ursprünglich hatten sie sich einen Drei-Jahres-Businessplan zurechtgelegt, wollten im Sommer für ihre Urlaubsgäste auf eigene Kosten eine E-Bike-Station mit Leihrädern installieren.

Doch dann kam die Krise. „Wir haben keine Mittel, um das auf lange Sicht durchzuhalten“, sagt Anjuli Wankerl. „Wir haben schließlich Verantwortung für unsere Mitarbeiter.“ Die Verträge der sieben Aushilfen ruhen, die sechs Festangestellten sind in Kurzarbeit. „Ich mache ja die Gehaltsabrechnung. Mit 60 Prozent können die kaum überleben“, sagt sie. „Die haben ja auch Kinder.“ Anjuli Wankerl spricht aus Erfahrung. Sie und ihr Mann Simon haben selbst vier. „Unsere Mitarbeiter verschulden sich jetzt, und das wird auch von uns erwartet, damit wir am Ende des Tages noch da sind.“

Von der Politik immer nur zu hören, dass die Gastronomie wohl als letztes wieder öffnen darf, zermürbt sie und ihren Mann. „Ich kann schon seit Wochen nicht mehr schlafen“, sagt Simon Wankerl. Der passionierte Wirt aus Germering fordert daher eine Exit-Strategie – „auch für uns Wirte, abgestimmt auf die Betriebe und die Betriebsgröße. Wir sagen ja nicht, dass die Corona-Maßnahmen verkehrt sind, aber wir brauchen eine Perspektive“, betont er. „Wir sind auf jede Hilfe angewiesen“, ergänzt seine Frau.

Um ihre Forderungen zu untermauern, haben sie sich an der bundesweiten Aktion „Leere Stühle“ beteiligt. Allein vor ihrer Wirtschaft standen 100 leere Stühle auf der Straße, gegenüber auf dem Parkplatz weitere 100. In Herrsching hat der Seehof Reichert seine Stühle in die Bäume an der Seepromenade gehängt, der Gasthof zur Post seine auf den Parkplatz gestellt. Dass zumindest die Mehrwertsteuer auf Speisen nun für ein Jahr auf sieben Prozent reduziert wurde, begrüßen die Wirte. „Aber bei den Schulden, die wir jetzt machen, bräuchten wir das eigentlich für fünf Jahre“, sagt Peter Reichert vom Seehof. Ob angesichts finanzieller Einbußen durch Kurzarbeit überhaupt Gäste kommen, wagt Simon Wankerl zu bezweifeln. „Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran.“

