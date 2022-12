150 Mitarbeiter der Asklepios Lungenfachklinik protestieren gegen Missstände

Von: Volker Ufertinger

Viel Unmut: Die Mitarbeiter der Asklepios-Lungenfachklinik in Gauting sind frustriert von den vielen Aufgaben, die sie zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft Patientenversorgung zu übernehmen haben. In der Mitte mit Megafon: Betriebsratsvorsitzender und Oberarzt Dr. Jürgen Sklarek. © Dagmar Rutt

Die Belegschaft der Gautinger Asklepios-Klinik hat am Dienstag ihren Unmut geäußert. Es wurde nicht nur Kritik an der Politik laut, sondern auch am eigenen Konzern.

Gauting – Eine halbe Stunde hat die Belegschaft der Asklepios-Lungenfachklinik Mittagspause. Diese haben 150 Mitarbeiter am Dienstag genutzt, um gegen die ständig wachsenden Aufgaben zu protestieren, die Pflegekräften und Ärzten aufgebürdet werden. „Wir müssen darauf hinweisen, dass wir nicht alles mittragen wollen, was der Konzern und die Politik machen“, sagte Betriebsratsvorsitzender Dr. Jürgen Sklarek in der Versammlung, die auf dem Parkplatz – also bewusst außerhalb des Klinikgeländes – stattfand. Dafür gab es Applaus.

Es war eine der ersten Protestaktionen dieser Art im Konzern, der deutschlandweit neben 36 Krankenhäusern auch 19 Fachkliniken, 13 Psychiatrische Kliniken und 41 Reha-Kliniken betreibt. Gegen die Gautinger Klinikleitung richtete sich der Unmut ausdrücklich nicht. „Die Geschäftsführer vor Ort können keinen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen“, so Sklarek. Wohlgemerkt handelte es sich nicht um einen Streik: Zu der „aktiven Mittagspause“ aufgerufen hatte der Betriebsrat und nicht die Gewerkschaft.

Servicekräfte werden reihenweise gekündigt

Sklarek, seit 30 Jahren an der Klinik tätig und Zweiter Bürgermeister der Gemeinde, machte deutlich, dass er erst intern das Gespräch gesucht habe. In seiner Rede mit dem Megafon berichtete er von einem Anruf bei einem hochrangigen Mitarbeiter bei Asklepios in Hamburg. „Es hieß, dass die entsprechende Direktive von der Konzernleitung kommt“, sagte er. „Deshalb bleibt uns keine andere Wahl, als an die Öffentlichkeit zu geben und klar zu machen, dass es so nicht weitergehen kann.“

Das Problem bestehe darin, dass durch die Einführung der Pflegepauschale nur noch Stellen in der Pflege finanziert werden, die direkt mit der Patientenversorgung zu tun haben. Daraufhin habe sich Asklepios entschlossen, Mitarbeiter aus dem Service – meist aus dem Niedriglohnsektor – zu entlassen. Dabei sind Aufgaben wie Empfang, Service, Hol- und Bringdienst eminent wichtig für einen funktionierenden Klinikbetrieb. „Diese berufsfremden Aufgaben übernehmen jetzt die Pfleger“, so Sklarek. Viele von ihnen sind frustriert und überlegen, eventuell den Job zu kündigen. Auch in Gauting hat man schon erlebt, welche Folgen die aktuelle Konzernstrategie hat. Als das Personal am Empfang reduziert wurde, mussten Pfleger am Wochenende und nachts einspringen.

Ärzte sind die halbe Zeit Bürokratie beschäftigt

Gleiches gilt für die Ärzte, die sich ja irgendwann für den Beruf entschieden haben, weil sie für Patienten da sein wollen. Das ist nur noch bedingt möglich. „40 bis 50 Prozent unserer Arbeitszeit sind mit Dokumentation beschäftigt“, erläuterte der Betriebsratsvorsitzende. „Das kann es nicht sein.“ In der Praxis führe dies dazu, dass eine optimale Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet sei.

„Erschwerend kommt hinzu, dass zum Teil die vom Konzern zur Verfügung gestellte IT mangels Serverkapazitäten gar nicht funktioniert“, erklärte Dr. Uwe Grützner, Oberarzt der Thoraxchirurgie. Die Folge: Die Ärzte müssen etwa bei der Visite handschriftliche Notizen machen, die später mühsam ins System übertragen werden. Auch die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses leidet. „Ein guter Arzt wird man durch die Arbeit am Patienten und nicht durch das Ausfüllen von Formularen“, sagte Sklarek. Er forderte die Einstellung von Stationssekretären und medizinischen Fachangestellten.

Die Entscheider in der Politik sind zu weit weg

Dass diese Probleme nicht nur in Gauting auftreten, sondern in Asklepios-Kliniken in ganz Deutschland, wusste Ulrike Hajredini zu berichten, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Gauting und Mitglied im Konzernbetriebsrat. „Anderswo geht es noch schlimmer zu, es ist zum Teil erschreckend“, sagt sie. In anderen Häusern etwa müssten Pfleger auch die Betten putzen oder die Radiologie übernehmen. Christian Ketscher, ebenfalls Betriebsrat, kommt zu dem Befund: „Die Entscheidungsträger aus der Politik sind von der Praxis viel zu weit weg“.

Eine Wiederholung der aktiven Mittagspause behält sich der Betriebsrat ausdrücklich vor: „Wenn es so weiter geht, gibt es erneuten Protest“, erklärte Sklarek. Dafür gab es von den Mitarbeitern erneut Applaus.

