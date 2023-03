Kraillingerin verursacht Unfall mit 2,2 Promille - und hat zwei Kinder auf dem Rücksitz

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Unglaublich, aber wahr: Eine Kraillingerin (34) ist mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt - mit zwei Promille im Blut und zwei Kindern auf dem Rücksitz.

Gauting - Wie Inspektionsleiter Andreas Ruch mitteilt, hat ein Zeuge die Gautinger Inspektion am Mittwoch kurz nach Mitternacht darüber informiert, dass er eine offensichtlich stark alkoholisierte Frau auf dem Parkplatz einer Gaststätte am Leo-Putz-Weg beobachtet hat. Laut Zeuge hatte sie zwei Kinder auf dem Rücksitz. Nachdem er sie angesprochen habe, sei sie davon gefahren. Polizeistreifen, die sich sofort auf den Weg machten, konnten die Fahrerin nicht ausfindig machen, weder am Münchner Berg noch an ihrer Wohnadresse der Autohalterin in Krailling.

Kurz darauf ging der Notruf eines Autofahrers ein, wonach ein Auto zwischen Gauting und Stockdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume und Sträucher geprallt sei. Bis zum Eintreffen der Polizei leisteten zwei junge Männer aus Türkenfeld und Krailling erste Hilfe bei den leicht verletzten, sechs Jahre alten Kindern. Sie kamen ins Klinikum Starnberg, konnten von dort aber bald wieder entlassen werden.

Die Unfallverursacherin reagierte auf die Beamten äußerst aggressiv. Weil sie einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme im Klinikum Fünfseenland angeordnet. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Der Wagen musste von einem Kran geborgen werden, bevor ein Unternehmen ihn abschleppen konnte. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.

