Begegnungen am Straßenrand: Fotoausstellung im Bosco

Bunte Tristesse: Die Kontraste machen in den © von Michael Nguyen oft den Unterschied. Foto: Dagmar Rutt

Die große Menschenleere in der Pandemie und noch viel mehr hat der Gautinger Foto-Poet Michael Nguyen eingefangen. Seine Bilder sind nun im Bosco zu sehen.

Gauting – Menschenleere Sitzreihen mit einem einsamen Mann am Rand bei den Bregenzer Festspielen, das triste Bild des wie ausgestorben daliegenden Rosenheimer Bahnhofs oder die Momentaufnahme vom Gautinger Freibad bei Saisonschluss – im noch klaren Beckenwasser mit erstem Herbstlaub spiegelt sich der Sprungturm. Diese Bilder sind dem Gautinger Foto-Poeten und Klinge-Preisträger Michael Nguyen gelungen. Zu sehen sind sie im Bosco in der Ausstellung „By the Roadside“ („Am Straßenrand) noch bis 14. Mai.

Bevor Nguyen seine Leidenschaft als Künstler und Fotograf entdeckte, war er als Krankenpfleger in der Intensiv- und Notfallmedizin tätig. Diese Erfahrung bestimme bis heute seinen „intensiven Blick auf die Momente des Lebens“, erzählte Silvia Bauer-Wildt vom Bosco-Team bei der Vernissage am Dienstagabend. Wahrlich: Mitten in der Pandemie spazierte der Foto-Künstler mit der Kamera durch seinen neuen Heimatort, durchstreifte aber auch auf Reisen schlagartig menschenleer gewordene Städte. Wie Venedig: Blau verhüllte Boote am Ufer des Canale Grande mit einer fernen Kirche im Hintergrund – diese Aufnahme ist im oberen Bosco-Foyer zu zu entdecken. Wo genau in Venedig sie entstanden ist, wisse er gar nicht, sagte Nguyen. Er nehme einfach die Szenerie wahr und lichte sie mit dem hervorragenden Objektiv seiner Kamera ab.

Wer die Ausstellung besucht, erlebt faszinierende Begegnungen am Straßenrand

Da Nguyen 2021 der Gautinger Klinge-Kulturpreis verliehen wurde, habe er sich neu ausrüsten können, berichtete er. Glänzende große Nahaufnahmen sind so entstanden. Ein rotes Teilstück, das ein Baukran gerade gegen den stahlblauen Himmel hebt. Oder die menschenleere rote Sitzbank vor einer grauen Mauer der Münchner Allianz Arena. Oder die Großaufnahme von einem Geschäftszentrum in der Nähe des Tutzinger Bahnhofs, wo sich Gebäude im Fenster spiegeln. Auch pandemiebedingt verlassene urbane Räume wie den verwaisten Verkehrsknotenpunkt am Rosenheimer Bahnhof hat der Künstler dokumentiert.

Aus einem Foto von Nguyen hat die Buchendorfer Malerin Susanne Kotrus mit Ölfarbe ein neues Werk kreiert. Vom frühmorgens menschenleeren, mit Schranke gesperrten Parkhaus in Aschaffenburg fällt der Blick der Betrachterin wiederum durch die Fenster zu einer Landschaft mit blauem Himmel. Das gibt auch in dieser Krise Hoffnung. Tiefe Ruhe strahlt die originalgetreu in München aufgenommene zitronengelbe Fassade eines Ateliercontainers mit geschlossenen grauen Jalousien aus: Ein Kunstwerk, das zur Selbstreflexion einlädt.

Als Appetithappen zur Ausstellung läuft im Fenster des rückwärtigen Bosco-Eingangs am Oberen Kirchenweg eine sehenswerte Dia-Show mit Original-Aufnahmen aus Gauting. Den Baken-Wirrwarr an der Sontowski-Baustelle am Bahnhof oder die beiden Schaufenster-Puppen, die gegenüber vom Schulzentrum über den Zaun auf die Germeringerstraße schauen, hat Nguyen mit seinem künstlerischen Blick erfasst. Fazit: Wer die Ausstellung besucht, erlebt faszinierende Begegnungen am Straßenrand.