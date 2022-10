Bürgerversammlung in Buchendorf: Dauerbrenner Tempo 30

das beschäftigt die bürger

Windkraft und Tempo 30 heißen die Themen, die die Buchendorfer umtreiben. Das zeigte die Bürgerversammlung am Mittwochabend eindrücklich.

Buchendorf – Die geplanten sechs Windkraftanlagen der Gemeinden Neuried, Schäftlarn, Baierbrunn und Pullach im Forstenrieder Park waren ein zentrales Thema bei der Buchendorfer Bürgerversammlung mit etwa 30 Interessierten am Mittwoch im Feuerwehrhaus. Genau wie der Wunsch nach Tempo 30 im Gautinger Ortsteil.

Nach dem per Video eingespielten Bericht von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger erkundigte sich eine Bürgerin nach den geplanten Windrädern. Seit 2008 gebe es im Landkreis den Teilflächennutzungsplan mit Windkraft auch auf Gautinger Flur, erläuterte Kössinger. Auf Grundlage des neuen Wind-an-Land-Gesetzes sei Bayern verpflichtet, die (auf der Gautinger Homepage veröffentlichten) Pläne umzusetzen. „Die Hetze geht schon los“, berichtete Johannes Schrüfer von Flugblättern der Windkraftgegner in Buchendorfer Briefkästen. „Wir kennen diese Flyer“, sagte die Bürgermeisterin. Doch wenn die Gemeinden ihre Planungen nicht umsetzten, würden privilegierte Windrotoren ab 2030 in den Außenbereich gestellt. „Windräder werden kommen. Wir müssen wegkommen von fossiler Energie“, betonte Kössinger.

Autofahrer brettern durch Dorf - Bürger wünschen sich Tempo 30

Über wild abfließendes Wasser, das bei Starkregen in seinen Keller schieße, beschwerte sich ein Bürger. „Wir sind mit einem Sachverständigen dran“, so Kössinger. Die Ursache sei noch nicht klar.

Das Hauptanliegen der Buchendorfer ist nach wie vor Tempo 30 innerorts, wie Michael Wiesmayr betonte. Autofahrer brettern laut ihm teils mit 70 km/h durchs Dorf Richtung Gärtnereien – „ohne Rücksicht auf Kinder oder Haustiere“. Und das Verkehrsaufkommen sei hoch. Das 30er-Limit sei auch der Wunsch des Gemeinderats, sagte Kössinger. Mit Einbaumaßnahmen habe der Verkehrsausschuss versucht, das Tempo zu drosseln. Doch mangels Platz beim Umfahren der Mariensäule durch Busse gelinge das leider nicht. Im Gegensatz zur Gemeinde seien Polizei und Landratsamt der Auffassung, die Neurieder Straße durch Buchendorf sei eine Ortsverbindungsstraße mit 50 km/h. Deshalb appellierte die Bürgermeisterin an die Buchendorfer, sich an ihre Bundestagsabgeordneten zu wenden: Nur mit geänderter Straßenverkehrsordnung wären 30 km/h zulässig. Andernfalls werde die Gemeinde erneut von ihren eigenen Bürgern verklagt. Kössinger verwies auf die Fälle Römer-, Germeringer- und Schrimpfstraße in Gauting. Wenn sich Grundeigentümer nicht sperren, könnte der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung in Buchendorf auch regelmäßig Blitzer aufstellen, warf der bisherige Ordnungsamtsleiter Dr. Michael Groth ein.

Ob sich Pullach ein Bergrecht für Geothermie gesichert habe, fragte ein Bürger. Ja, der „Pullacher Claim“ reiche bis Buchendorf, bestätigte Kössinger. Aber da nicht der Gemeindewald, sondern die Staatsforsten betroffen seien, „werden wir nur über Probebohrungen informiert“. cc