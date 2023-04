Wenn der Roboter die Frühlingsrollen bringt: Gautinger Wirt will Personalmangel entgegenwirken

Teilen

Technik statt Personal: Weil er kaum noch Fachkräfte für sein Lokal in Gauting findet, hat Go Chui in einen Service-Roboter investiert, der das Essen an die Tische bringt. „Das erleichtert meine Arbeit sehr“, sagt der Gastronom. © D. rutt

Ein Roboter bedient seit einigen Tagen Gäste im Gautinger „Chinarestaurant an der Würm“. Wirt Go Chui hat ihn angeschafft, um dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Gauting – „Das erleichtert meine Arbeit sehr“, betont der Gautinger Wirt Go Chui (47): Wegen des bekannten Personalmangels in der Gastronomie griff der langjährige Pächter des „Chinarestaurants an der Würm“ im Sommerbad gerade zur Selbsthilfe. Seit etwa zehn Tagen unterstützt ein für 20 000 Euro angeschaffter Roboter den Gastronom beim Servieren der frisch im Wok zubereiteten Speisen – und seine Gäste sind begeistert.

Gastronom Go Chui läuft mittags mit seinem Aushilfskellner im Laufschritt zwischen den Tischen und dem Roboter durchs Lokal. Die Speisen kommen allesamt frisch und heiß aus dem Wok und müssen sofort serviert werden. Deshalb hat sich Go Chui gerade den Roboter angeschafft. Die programmierte Maschine mit dem freundlichen Lächeln „im Gesicht“ fährt zwischen Küche und Tischen hin und her. An Tisch 5 lässt sich der frühere Gautinger Pfarrer Otto Gäng, der sich in seiner ehemaligen Gemeinde zum Mittagessen verabredet hat, gerade seine Bestellung servieren: Geräuschlos rollt der Roboter mit einem Tablet bis zum Tisch. Go Chui muss den Teller nur noch vor den Gast stellen und spart sich das Gerenne bis zum Herd. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagt Gäng mit amüsiertem Lächeln. Er beobachtete den perfekt funktionierenden Servier-Roboter längere Zeit: „Ich bin fasziniert.“

Gautinger „Chinarestaurant an der Würm“: Die 100 Sitzplätze im Lokal sind auch nach Ostern alle belegt

„Es ist, als hätten sich heute alle hier zum Mittagessen verabredet“, sagt Wirt Go Chui. Die 100 Sitzplätze im Lokal sind auch nach Ostern alle belegt. Zwischendurch kommen Abholer, die ihre bestellten Speisen mitnehmen. Der Roboter umkreist Menschen auf seinem Weg oder er stoppt einfach, um sie nicht umzurennen. „Ich habe so etwas noch nie live erlebt“, sagen die beiden ITler „Max und Moritz“, die zum Geschäftsessen gekommen sind. Er finde es wunderbar, dass ihm der Roboter heute seine Frühlingsrollen an den Tisch gefahren habe, so Max Aboutalbi (29). Das erspare es nämlich der Servicekraft, fünf gefüllte Teller zeitgleich aus der Küche balancieren zu müssen, findet sein gleichaltriger Kollege Moritz Fuchs.

„Den Roboter in der Gastronomie hätte es schon viel früher geben müssen“, findet Pächter Go Chui, der das Lokal seit 2005 betreibt. Der Personalmangel werde zusehends dramatischer: „Ich finde kein Fachpersonal.“ Er müsse mit einer Aushilfskraft den gesamten Service bewältigen, sagt der verheiratete Vater von zwei Töchtern. Deshalb habe er in den Roboter investiert. In Deutschland habe er auch Probleme, einen chinesischen Koch zu beschäftigen. Für die jeweils auf ein Jahr befristete Arbeitserlaubnis müsse der Koch Deutsch-Kurse besuchen. Die verpflichtenden Integrationskurse fänden aber zu Hochzeiten der Gastronomie statt. Auch Berufsschulzeugnisse würden verlangt. Doch in China lerne ein Koch ganz anders, betont Go Chui. Da lerne der Nachwuchs vier Jahre lang direkt beim Meisterkoch ohne Zeugnisse – „bis er‘s so gut kann wie sein Meister“, denn: „Kochen ist eine Begabung.“ Sein neu angeschaffter Roboter sei da ein Lichtblick und ihm eine „große große Hilfe“, betont der erfahrene Gastronom. cc