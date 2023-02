Einstimmung fürs Wahljahr: CSU-Neujahrsempfang in Unterbrunn

Trafen sich zum CSU-Neujahrsempfang im Unterbrunner Gasthaus Böck (v.l): CSU-Ortsvorsitzender Maximilian Platzer, CSU-Bezirksrat Harald Schwab, Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, die CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, CSU-Generalsekretär Martin Huber und Starnbergs Landrat Stefan Frey. © Andrea Jaksch

Mit scharfen Angriffen auf den politischen Gegner und überschwänglichem Lob für die eigene Partei hat Generalsekretär Markus Huber den Gautinger CSU-Ortsverband bei dessen Neujahrsempfang auf das Wahljahr eingestimmt. Hauptziel der Attacken: die Grünen.

Unterbrunn – Mit dem Auftritt der Starnberger Faschingsgesellschaft „Perchalla“ startete die CSU Gauting beim traditionellen Neujahrsempfang im vollen Saal des Unterbrunner Gasthauses „Böck“ ins Wahljahr 2023: Doch trotz grün kostümierter Prinzengarde erteilte CSU-Generalsekretär Martin Huber als Festredner Schwarz-Grün im Freistaat eine klare Absage: Die Grünen übernähmen „keine Verantwortung für bayerische Interessen“, so Huber mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober. „Deshalb lehnen wir Schwarz-Grün ab.“

Ganz im Wahlkampfmodus ging es weiter: Die Perchalla sei „besser organisiert“ als die regierende Ampel-Koalition in Berlin, ätzte der Festredner aus Altötting. Die Ampel sei „ihrer Verantwortung nicht gewachsen“, regiere planlos, „mit purer Ideologie“, wie etwa beim Ausstieg aus der Kernenergie. Im April würden letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. „Das wird die Wirtschaft spüren“, prophezeite Huber. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wolle über die Mehrwertsteuer den Leuten vorschreiben, ob sie Tafelspitz oder Tofu essen, er wolle Fleisch verbieten, aber das Rauschmittel Cannabis legalisieren. Im Gegensatz dazu legten die regierenden Christsozialen in Bayern den Fokus „auf innere Sicherheit“ mit bundesweit niedrigsten Verbrechensraten und kirchlicher Soziallehre, wonach jeder Mensch unterschiedliche Talente habe, aber seine Chancen selbst ergreifen müsse. Denn Leistung müsse sich lohnen.

CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig lobte Freistaat bei Neujahrempfang

Neben Huber konnte der Ortsverbandsvorsitzende Maxilimian Platzer die Gautinger CSU den Starnberger Landrat Stefan Frey, Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, den Gautinger Pfarrer Georg Lindl und die CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig als Ehrengäste in Unterbrunn begrüßen. Auch Eiling-Hütig lobte den Freistaat in ihrer Ansprache ausgiebig: „Geringste Arbeitslosigkeit, beste Universitäten, niedrigste Verbrechensraten.“ Das mache Bayern alles besser als die anderen Bundesländer, so die Abgeordnete aus Feldafing. Die dialektischen Spannungsfelder „Hightech und Heimat“, „Laptop und Lederhose“ oder „Weißwurst und Wasserstoff“ würden die regierenden Christsozialen bei der Landtagswahl am 8. Oktober „wieder rocken“, so die Abgeordnete unter Publikumsapplaus. Lokalpolitische Themen spielten an dem Abend, an dem der Generalsekretär deutlich gezeigt hatte, dass Landtagswahlkampf ist, keine Rolle.