Darum haben die Nazis den Gautinger Friedrich Ritter von Lama verfolgt

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Im Gautinger Rathaus erinnert eine Gedenktafel an Friedrich Ritter von Lama. Er wurde in Stadelheim ermordet. © Photographer: Andrea Jaksch

Friedrich Ritter von Lama (1876 - 1944) ist einer der weniger bekannten Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime. Eine Sendung auf Radio Horeb erinnert an den Gautinger.

Gauting – Am 9. Februar 1944 wurde der Gautinger Publizist Friedrich Ritter von Lama von den Nazis in Stadelheim umgebracht. Kürzlich, an seinem Todestag, gab seine Biografin, Dr. Margarete Sedlmeyer, dem im Allgäu ansässigen christlichen Sender Radio Horeb ein Interview in der Reihe „Credo“. Im Gespräch mit Redakteur Gregor Dornis berichete sie eine Dreiviertelstunde lange über sein Leben. „Es würde für einen Krimi taugen“, sagte sie.

Friedrich von Lama wurde 1876 in Salzburg in eine katholische Adelsfamilie hineingeboren. Er wuchs in der Bismarckzeit auf, das Deutsche Kaiserreich war preußisch und damit protestantisch geprägt. Im sogenannten Kulturkampf erlebten die Katholiken bereits Verfolgung, wenn auch noch nicht die mörderische der Nazizeit. Schon der Vater arbeitete als Journalist und gehörte der katholischen Zentrumspartei an, die Bismarck Widerstand leistete. „Er war es also gewöhnt, Politik von der Warte der Religion aus zu betrachten“, so Sedlmeyer.

Dr. Margarete Sedlmeyer hat eine Biographie über den gebürtigen Salzburger verfasst. © Photographer: Andrea Jaksch

Von Lama wurde Buchhändler und arbeitete für den Pustet-Verlag, eines der bedeutendsten katholischen Verlagshäuser in Deutschland. Kurz nach der Jahrhundertwende ging er nach Rom und fing an, für deutsche Zeitungen als Korrespondent zu arbeiten. Außerdem übersetzte er, unter anderem den Science-Fiction-Roman „Der Herr der Welt“ von Robert Benson, der im Jahr 2020 spielt. Der Schwerpunkt vieler seiner Veröffentlichungen, so fremd das in der heutigen Zeit vielen auch klingen mag: Mystische Phänomene, Himmelszeichen, Marienerscheinungen.

Lesen Sie auch: Ein anonymer Zeitzeuge erinnert sich an das Gauting der NS-Zeit

Im Ersten Weltkrieg war der mittlerweile bekannte Journalist in der Schweiz als Spion tätig. „Unter anderem hat er die Versenkung eines italienischen Kriegsschiffs in Tarent ermöglicht“, erzählte die Gautinger Autorin, eine promovierte Germanistin und Romanistin. Außerdem rettete der Publizist 800 österreichische Soldaten, indem er vor einer Sprengung in den Dolomiten warnte. Als er enttarnt wurde, musste er fliehen, nach Füssen im Allgäu, zu seinen Eltern.

Eine entscheidende Wendung nahm von Lamas Leben durch Ereignisse in Konnersreuth in der Oberpfalz. Wie es hieß, durchlitt die dort lebende Bauernmagd Therese Neumann – bekannt als Resl von Konnersreuth – jeden Freitag die Passion Christi, wobei sie angeblich Wundmale bekam und Aramäisch sprach – die Sprache Jesu.

Lesen Sie auch: Die Todesmarsch-Dokumentation von Max Kronawitter

Die Debatte, ob es sich um ein echtes Wunder oder um Scharlatanerie handelt, wurde heftig geführt. Von Lama besuchte die Oberpfalz 1927 – und war voll und ganz von der Echtheit überzeugt. Von nun an gehörte er zum engsten Kreis und gab die Konnersreuther Jahrbücher heraus, die in sämtliche europäische Sprachen übersetzt wurden. „In sie hat er in der Nazizeit viele Informationen über den Zustand Deutschlands eingebaut“, erzählte Margarete Sedlmeyer in der Sendung.

1930 zog von Lama nach Gauting. Den Aufstieg Hitlers beobachtete er mit größtem Argwohn. Einen Mann, der sich selbst als Propheten bezeichnete, der sich von der Vorsehung auserwählt wähnte – das war mit von Lamas Glauben nicht vereinbar. Je näher die sogenannte Machtergreifung rückte, desto mehr publizierte er über die Offenbarung. Mag sein, dass dies heute schwer nachzuvollziehen ist, aber aus damaliger Sicht war jede dieser Publikationen ein Akt des Widerstands.

Von Lamas Bruder: Denunziert von den eigenen Schülern Der Vorsitzende der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte im Oberen Würmtal, Karl Hebler, kannte noch Karl von Lama, den Bruder von Friedrich von Lama. Er war als Lateinlehrer am Theresien-Gymnasium in München tätig und wurde von den eigenen Schüler denunziert. Als der Philologe mit ihnen die „Reden gegen Catilina“ durchging, ließ er den Satz fallen: „An die Ewigkeit des Dritten Reiches glaube ich nicht.“ Daraufhin wurde er aus dem Schuldienst entfernt. „Er ist aus Gram darüber gestorben“, erzählte Hebler beim jüngsten Jour fix der Gesellschaft.

So kam es, dass der Adelige in Gauting schwerster Verfolgung ausgesetzt war. Ab 1934 wurde seine Post überwacht, das heißt: Die örtliche Polizei öffnete jeden seiner Briefe. 1937 bekam er Schreibverbot. Ab 1938 wurde er immer wieder verhaftet, er kam ins Konzentrationslager Dachau und nach Stadelheim. In den Akten der Gestapo im Hauptstaatsarchiv in München hat Margarete Sedlmeyer den Eintrag gefunden, dass er „ein gefährlicher Mitarbeiter der katholischen Aktion“ sei, der „abfällige Artikel über die Haltung der Regierung zum Katholizismus verfasst“. Immer wieder wurde sein Haus nach belastendem Material durchsucht. „Die Gestapo Starnberg hatte ihn richtig auf dem Kieker“, so die Gautingerin. Bis zu seinem tragischen Tod am 9. Februar 1944, nach schweren Misshandlungen durch die Nazis in Stadelheim. Weil er für seinen Glauben starb, gilt er als Märtyrer. Einer der weniger bekannten in der Erzdiözese München-Freising.

Die Sendung

kann man hier anhören, man findet sie auf der Homepage von Radio Horeb. Auch ein zweiter und ein dritter Teil sind geplant. Das Buch von Dr. Margarete Sedlmeyer und Karl Hebler heißt: „Friedrich Ritter v. Lama, Widerstand durch das Wort. Ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand.“ Es ist erhältlich über die Buchhandlung Kirchheim in Gauting.