„Al Castagno“ in Stockdorf steht zum Verkauf - Wirt Mario Bernardi gibt auf

Ende eines Lokals mit bewegter Geschichte

Das Gasthaus „Al Castagno“ ist eine Stockdorfer Institution. Jetzt hat der langjährige Pächter Mario Bernardi zugemacht. Das ganze Haus steht zum Verkauf.

Stockdorf – „Historische Gastronomie mit großem Grundstück und Umnutzungspotenzial – auf Anfrage“: So lautet eine Anzeige im Internet, die viele Stockdorfer aufschreckt. Dazu ist nämlich die Front des „Al Castagno“ zu sehen, des italienischen Restaurants direkt gegenüber vom Bahnhof. Gerüchte gab es viele, nun ist es offiziell: Das 1910 erbaute Traditions-Gasthaus mit Walmdach und wunderschönem Kastanien-Biergarten gehört der Vergangenheit an. Noch im März hatte Wirt Mario Bernardi betont, dass er das Lokal nach seinem Urlaub weiterbetreiben wird. Doch seit vier Monaten sind Gasthaus und Biergarten an der Alpenstraße verwaist.

Sara Herms von „Citigrund Immobilien“ bestätigt auf Anfrage, dass der Eigentümer des Gasthauses sie mit dem Verkauf des Hauses sowie des 1220-Quadratmeter-Grundstück beauftragt habe. „Ich habe schon unfassbar viele Interessenten für diese wirklich charmante Immobilie, auch von Stockdorfern“, sagt sie. Das Haus hat eine lange Geschichte. Alteingesessene kennen das Gasthaus noch als „Singenden Wirt“.

Lesen Sie auch: Würmufer: Siegerentwurf kommt aus Berlin

In seiner 1997 verfassten Ortschronik „Stockdorf. Geschichte und G’schicht’n des Ortes an der Würm“ hat Ludwig Berchtold dem einstigen „Café Stockdorf“ ein kleines Denkmal gesetzt. Demnach wurde das Walmdachhaus um die Jahrhundertwende erbaut und beherbergte zunächst das Baugeschäft Fritz Jakobus. Später sei daraus das „Café Stockdorf“ in der dortigen Villenkolonie geworden. Wegen des nahen Prinzessin-Ludwig-Kinderheims, das Franziskaner-Schwestern bis 1955 leiteten, fürchtete die Gemeinde Gauting jedoch den Alkoholausschank im Café, so Berchtold. Aber das übergeordnete Bezirksamt setzte sich über die Bedenken hinweg und genehmigte laut Chronist am 10. April 1918 ein Tages-Café mit Likör- und Süßwein-Ausschank – und sieben Jahre später sogar eine Schankwirtschaft.

Lesen Sie auch: Zwei neue Straßen in Stockdorf

Als „Singender Wirt“ machte der neue Eigentümer, der Cafétier und Volkssänger Toni Herrmann, das „Café Stockdorf“ seit Ende der 1920er-Jahre über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Schließlich betrieb der aus Südtirol stammende Wirt Mario Bernardi seit 1989 das Ristorante „Al Castagno“.

Der Preis für das Haus richtet sich laut Maklerin Sara Herms nach der Machbarkeit. Über dem noch komplett eingerichteten Gastraum mit Gastro-Küche gebe es auch Zimmer für Personal, sagt sie. Auch eine reine Wohnnutzung sei denkbar. In den vergangenen Tagen hätten sie viele Anrufe erreicht, auch aus Stockdorf, die die Geschichte des „Singenden Wirts“ kennen. Weil das Gebäude an der Alpenstraße keinen Denkmalschutz besitzt, kann es aber auch abgerissen werden. Deshalb verfolgen viele Stockdorfer mit Argusaugen, was sich auf dem Privatgelände tut. Sara Herms freut sich jedenfalls über das große Interesse, das der Immobilie mit der langen, bewegten Geschichte entgegengebracht wird. Christine Cless-Wesle