Weißwurstfrühstück und Workshops: Das ist das Festprogramm für die französische Delegation

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Ein Wegweiser nach Clermont, der Partnerstadt in Südfrankreich, steht in der Ortsmitte von Gauting. © Ufertinger

Seit vollen fünf Jahrzehnten sind Gauting und Clermont-l´Hérault Partnerstädte. Am Freitag kommt eine Delegation in die Würmtalgemeinde.

Gauting – Nur noch wenige Tage, und die französische Delegation aus Clermont-l´Hérault wird aus Anlass der 50-jährigen Partnerschaft in Gauting eintreffen. Anfang Juni waren Gautinger in Südfrankreich, jetzt erfolgt der Gegenbesuch. Wie der Partnerschaftsbeauftragte im Rathaus, Dr. Fabian Kühnel-Widmann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag erläuterte, werden die Freunde aus Frankreich am Freitag gegen 20.30 Uhr erwartet. Bürger sind herzlich eingeladen, die Gäste willkommen zu heißen und kennen zu lernen.

Am Samstag, 22. Juli, wartet ein dichtes Programm auf die Gäste aus Frankreich. Am Vormittag steht eine Exkursion in Schloss Schleißheim auf dem Programm. Nachmittags um 15 Uhr wird die Gemeinde Clermont, vertreten durch den Bürgermeister Gerard Bessière, der Gemeinde Gauting einen Baum schenken. Im Juni hatte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger Clermont einen Granatapfelbaum überlassen. Um 16 Uhr stößt eine Delegation aus der zweiten Partnerstadt, Patchway, unter der Leitung von Bürgermeisterin Angela Morey hinzu. Um 16.15 Uhr besuchen die Gäste gemeinsam den von der Mittelschule kreativ gestalteten Bauzaun des Wunderlhofs, bevor um 17 Uhr im Landgasthof Böck in Unterbrunn in geschlossener Gesellschaft ein gemeinsames Dinner stattfindet.

Lesen Sie auch: Kreative Banner für den Wunderlhof

Am Sonntag, 23. Juli, werden die Gäste mit der bayerische Lebensart vertraut gemacht: Um 10 Uhr ist ein Weißwurstfrühstück beim „Kult“ auf dem Schulcampus geplant. Auch hier gibt es für Gautinger Bürger die Möglichkeit, die Freunde aus Frankreich und England kennen zu lernen. Am Nachmittag erhalten die Delegationen Einblick in wichtige Projekte der Gemeinde, nämlich den Handwerkerhof sowie die Patchway-Anger.

Lesen Sie auch: 40 Jahre Kult: Es darf wieder gerockt werden

Der Montag, 24. Juli, steht im Zeichen der Jugend: Der Verein für deutsch-französisch-englische Partnerschaft Gauting (DFEV) hat in Zusammenarbeit mit den Schulen drei verschiedene Workshops organisiert, entsprechend dem Motto der siebenteiligen Veranstaltungsreihe „50 Jahre Städtepartnerschaft – Freundschaften pflegen, nachhaltig leben“. Anschließend wird die „Jumelage Clermont“, vertreten durch Corinne Torres, Beerensträucher für alle drei Schulen auf dem Campus pflanzen. Genau dies hatte DFEV-Vorsitzende Adriana Scipio beim Besuch in Clermont Anfang Juni an den zwei weiterführenden Schulen getan. Zudem hat der DFEV die Begegnung zwischen Lehrern der Grundschule und drei Grundschullehrerinnen aus Patchway organisiert. Ein Begegnungsgespräch an der Grundschule Gauting findet nach den Workshops statt.

Lesen Sie auch: Gautinger zu Gast bei Freunden

Das Festwochenende klingt am Montagabend bei einem Abschiedsabend mit Sektempfang in der Remise im Schlosspark Fußberg aus, erneut in geschlossener Gesellschaft. Gautinger, die die Gäste aus Frankreich verabschieden wollen, sind dazu am Dienstagfrüh eingeladen. Der Bus Richtung Südfrankreich fährt um 7.30 Uhr am Rathaus ab. Gefördert wird der Partnerschaftsverein vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds als Hauptsponsor, aber auch durch die Kreissparkasse sowie die VR Bank.