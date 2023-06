Delegation aus Gauting zu Gast bei den Freunden in Clermont L‘Hérault

Von: Volker Ufertinger

Gauting zu Gast bei Freunden: Zwischen 31. Mai und 4. Juni stattete eine Delegation aus der Würmtalgemeinde Clermont L‘Hérault einen Besuch ab. Das Foto entstand am Tag der Abreise vor dem Salle Georges Brassens im Zentrum von Clermont. © Zwischen 31. Mai und 4. Juni stattete eine Delegation aus der Würmtalgemeinde Clermont einen Besuch ab.

50 Jahre besteht sie nun, die Partnerschaft zwischen Gauting und Clermont L’Hérault. Das wurde in der vergangenen Woche in Frankreich gefeiert.

Gauting – Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, aber Deutschland und Frankreich haben sich gegenseitig Jahrhundertelang mit Kriegen überzogen. Es grenzt an ein Wunder, dass aus der berüchtigten deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ eine echte Freundschaft wurde – besiegelt im Elysée-Vertrag 1963 zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. 1973 ging die Gemeinde Gauting als erste im Landkreis Starnberg eine Städtepartnerschaft ein, und zwar mit Clermont L’Hérault, einer Stadt in Südfrankreich. Initiiert haben dies die damaligen Bürgermeister Josef Cischek und Marcel Vidal. Dies jährt sich heuer zum 50. Mal.

Auch Patchway ist mit von der Partie

In der vergangenen Woche stattete aus diesem Grund eine gut 30-köpfige Delegation aus Gauting – bestehend aus Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Standortförderer Fabian Kühnel-Widmann und weiteren Vertretern der Verwaltung sowie Mitgliedern des Partnerschaftsvereins, des Kunstvereins und der Musikschule – den französischen Freunden einen Besuch ab. Am Mittwochmorgen um fünf Uhr fuhr der Bus ins gut 1000 Kilometer entfernte Clermont los. Dort traf man auch auf eine Delegation aus der südenglischen Gemeinde Patchway nahe Bristol. Die Gautinger hatten die Engländer einst über die Freunde aus Frankreich kennengelernt, und auch in diesem Fall ergab sich eine Freundschaft, die 2002 besiegelt wurde. Gauting, Clermont und Patchway bilden seither so etwas wie ein Dreigestirn.

Ein neuer Granatapfelbaum vor dem „Hotel de Ville“

Clermont liegt in der Region Okzitanien im Süden Frankreichs und hat etwa 9000 Einwohner. Das Meer und die Studentenstadt Montpellier liegen etwa 40 Kilometer entfernt. Wahrzeichen des Ortes ist die gotische Kathedrale im alten Ortszentrum, Oliven- und Weinbau prägen die Umgebung. Am etwas außerhalb liegenden Lac du Salagou kann man gut baden und surfen. Eine „Gautinger Hütte“ dient Jugendgruppen als Treffpunkt.

Die Woche für die Gautinger Delegation war prall gefüllt mit Terminen: Am Donnerstag wurden im Kino Alain Resnais Videos gezeigt, in denen Schüler aus Clermont und Gauting Zeitzeugen der Partnerschaft befragten, unter anderem Barbara Deisenhofer, die einst als Au-Pair-Mädchen nach Südfrankreich kam und den Kontakt herstellte. Beim abendlichen Festakt auf der Burg Chateau de Malmont etwas außerhalb der Stadt bekräftigten die Bürgermeister Dr. Brigitte Kössinger sowie ihre Kollegen Dayley Lawrence (Patchway) und Gérard Bressière (Clermont) die Freundschaft. Am Freitag wurde vor dem Rathauses ein Granatapfelbaum gepflanzt, zum Zeichen, dass die Freundschaft noch viele Früchte tragen möge.

Adriana Scipio vom Partnerschaftsverein sagt: „Wir sind wie immer herzlich, offen und liebevoll empfangen worden.“ Besonders freut sie, dass sich auch Jugendliche der Reise angeschlossen haben, der jüngste Teilnehmer war 14 Jahre alt. „Es ist ungemein wichtig, dass die Kontakte nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der zivilen Ebene gepflegt werden.“ Der Gegenbesuch ist vom 21. bis 24. Juli geplant. Wer Gäste aufnehmen will, meldet sich unter post.partnerstaedte@gauting.de.