„Der Kasperl war mein Kinderpfleger“: Leiterin der ersten Stunde des evangelischen Kindergartens

Alte Zeiten: Zusammen mit dem selbst gebastelten Kasperl, der ihr in den alten Zeiten gute Dienste bei der Erziehung geleistet hat, schaut sich Thea Schulze ein von früher an. Es zeigt sie umringt von einer Kinderschar. © Foto: cless-wesle

Der evangelische Kindergarten hat am ersten Adventssonntag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ein guter Anlass, sich mit Thea Schulze zu treffen, der Leiterin der ersten Stunde.

Gauting – Für ihre „Ehemaligen“ wie Altbürgermeister Ekkehard Knobloch, die Leiterin der Schule der Fantasie Rosemarie Zacher oder Kirchenvorstand Robert Rapp ist sie einfach nur „Tante Thea“. Denn Thea Schulze (93), die erste Leiterin des 1962 gegründeten Evangelischen Kindergartens war und ist eine Institution in Gauting. Generationen von Kindern malten hier ihre ersten Bilder, hörten biblische Geschichten oder applaudierten dem Kasperltheater.

Und das kam so. „Noch vor dem Bau der Mauer, 1954, kam ich in den Westen“, so die gebürtige Radebergerin. Zunächst arbeitete sie im Flüchtlingslager Geretsried. Eines Tages habe ihr der damalige Gautinger Pfarrer Robert Preuß die Leitung des Evangelischen Kindergartens angeboten. So kam sie 1962 in den neu errichteten Flachbau neben der Gautinger Christuskirche.

Die besten Erinnerungen hat Thea Schulze an die Eltern, die damals großteils in ihrem Alter gewesen sind

„In den ersten Jahren war ich ziemlich auf mich gestellt“, erzählt sie. Allein Vormittags waren 25 Kinder zu betreuen. Große Dienste leistete ihr dabei der selbst gebastelte Kasperl. „Er war mein Kinderpfleger.“ Denn wenn die Mädchen und Buben mal wieder nicht aufgeräumt hatten, zog sie ihn hervor. Der Kasperl sagte dann: „Wie sieht‘s denn hier aus?“ Und schon machten sich die Kinder ans Werk.

Die besten Erinnerungen hat sie an die Eltern, die damals großteils in ihrem Alter gewesen sind. „Sie waren fantastisch“, erinnert sich die zierliche Seniorin. Für diese Frauen und Männer – teils Kriegsheimkehrer, aber auch Flüchtlinge oder junge Mütter und Väter, die nach Studium oder Berufsausbildung mit ihren Kindern nach Gauting gezogen waren – war der Evangelische Kindergarten die erste Anlaufstelle. „Diese Gautinger Eltern waren glücklich, dass sie den Krieg überlebt hatten und dass sie mir ihre Kinder anvertrauen konnten“, erinnert sich die Erzieherin.

In der Nachkriegszeit herrschte Wohnungsnot. Daher musste sie zunächst mit dem leeren Kinderzimmer im Pfarrhaus vorlieb nehmen. Später habe sie im neu gebauten Kindergarten eine eigene kleine Wohnung gehabt. „Obwohl ich fremd war, habe ich mich in der Gautinger Kirchengemeinde sofort heimisch gefühlt.“

Mindestens zehn Kirchenvorstände sind in Thea Schulze ihrer Zeit aus der Elternschaft hervorgegangen

Mindestens zehn Kirchenvorstände sind in ihrer Zeit aus der Elternschaft hervorgegangen. Zum Beispiel Robert Rapp, dessen Sohn Christoph „Tante Thea“ betreute. Der Zusammenhalt war groß: „Evangelische Gemeinde mit Pfarrer, Kirchenvorstand, Elternbeirat und Kindergarten waren Eines“, sagt die Erzieherin im Rückblick. Der Kindergarten mit Schwerpunkt Theaterspielen und Basteln habe stets einen guten Ruf gehabt. „Auch unter meinen Nachfolgerinnen, die sich bis heute rührend um mich kümmern.“

Legendär sind „Tante Theas“ Kasperl-Theater-Aufführungen: Für ihre „Ehemaligen“, darunter auch Kinder mit Down Syndrom, ließ die Erzieherin ihre Puppen bei Festen des Gautinger Behindertenvereins „Unser Club“ einmal im Jahr tanzen. Auch, als ihre Zöglinge längst im Erwachsenenalter waren. Dass der Kindergarten, den sie maßgeblich mit aufgebaut hat, nach 60 Jahren ausgegliedert wird, macht sie etwas wehmütig. Am 1. Januar übergibt die Kirchengemeinde den zweigruppigen Kindergarten neben der Christuskirche ans Bayerische Rote Kreuz als neuen Träger.