Verkehrsausschuss beschließt: Die Gartenpromenade wird zur Fahrradstraße

Sie ist eine Durchgangsstraße zum Schulcampus

Die Anwohner haben lange dafür gekämpft, jetzt haben sie einen Erfolg erzielt: Aus der Gartenpromenade wird eine Fahrradstraße - zumindest bis zur Unterbrunner Straße.

Gauting – Das neue Wohnviertel am Patchway-Anger mit vielen Hundert Bewohnern wird eines Tages kommen – und ein Mehr an Verkehr mit sich bringen. Daher sorgen sich die Anwohner der Gartenpromenade, dass ihre Straße vor allem dem Durchgangsverkehr in Richtung Schulcampus dient. Den Wunsch vieler Anwohner, aus der Gartenpromenade eine Fahrradstraße zu machen, hat der Energie-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Gautinger Gemeinderats am Dienstag mit 10:2 Stimmen erfüllt. Noch unklar ist, ob dafür die Parkplätze rechts und links weichen müssen. Die Anwohner bis zur Pippinstraße sollen gehört werden, ob sie auch eine Fahrradstraße wünschen. Der Sitzungssaal des Rathauses war, wie meist bei diesem Thema, mit Anwohnern gut gefüllt.

89 Unterschriften für die Fahrradstraße

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) reichte eine Liste mit 89 Unterschriften pro Fahrradstraße herum, die Anlieger bei der Verwaltung eingereicht hatten. Sie machte deutlich, dass sie bei dem Thema „Bauchweh“ hat. Es sei Tatsache, dass die Fahrradstraße ein absolutes Halteverbot mit sich bringe, erklärte Kössinger. „Ich glaube nicht, dass das allen Anwohnern klar ist.“ Der Parkdruck werde sich daher auf die Nebenstraßen verteilen. Größte Skepsis brachte sie dem Zusatz „Anlieger frei“ entgegen. „Das ist nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt.“ Auch übte sie Kritik am Verhalten der Befürworter. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass versucht wurde, die Verwaltung unter Druck zu setzen. Die Entscheidung trifft der Ausschuss und sonst niemand.“

Die Wortmeldungen zeigten schnell, dass sich eine Mehrheit für die Fahrradstraße abzeichnete. Claudia Nothaft (Grüne) erklärte: „Wir müssen einfach mehr für Radfahrer und Fußgänger tun.“ Sie bezweifelte, dass das von der Bürgermeisterin behauptete Halteverbot erforderlich ist. „Das ist nach unseren Informationen lediglich eine nicht rechtsverbindliche Empfehlung“, sagte sie. Axel Höpner (MfG) erklärte: „Die Gartenpromenade ist ein Schulzubringer. Das ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass es uns mit dem Thema ernst ist.“ Stephanie Pahl (MiFü) wies darauf hin, dass die Anwohner geschlossen hinter der Einrichtung einer Fahrradstraße stünden. „Mit etwas mehr Zeit wären viel mehr Unterschriften zustande gekommen.“ Franz Jaquet (CSU) erklärte: „Ich kann eine Fahrradstraße befürworten.“

Auf Antrag von Markus Deschler (FDP) wurde über die einzelnen Punkte getrennt abgestimmt. Mit 10:2 Stimmen sprach sich der Ausschuss dafür aus, eine Fahrradstraße bis zur Unterbrunner Straße einzurichten. Einstimmig votierte das Gremium dafür, die Anwohner des Abschnitts bis zur Pippinstraße zu befragen, ob auch sie diesem Vorbild folgen wollen. Keine Mehrheit fand sich für den Vorstoß, die Fahrradstraße um das Schild „Anlieger frei“ zu ergänzen. Er wurde mit 11:1 abgelehnt.