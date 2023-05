Vier Wochen nach dem Brand: Die Hanrieders sind wieder da

Provisorischer Lottoladen auf der Bahnhofstraße

Seit Mittwoch betreibt die Familie Hanrieder einen provisorischen Lottoladen. Er wird ein ganzes Jahr lang halten müssen.

Gauting – Anfang Mai ging der Schreibwaren- und Lottoladen von Johannes und Katrin Hanrieder an der Bahnhofstraße in Flammen auf. Wie die Kripo herausfand, war der defekte Kühlschrank die Ursache. Die Bestürzung in Gauting war groß – und die Solidarität ebenso.

Jetzt, knapp einen Monat später, sind die Hanrieders wieder da – wenn auch erst mal provisorisch. Gestern, Mittwoch, war der erste Tag. „Als Geschäftsmann muss man auch präsent sein, sonst wird man vergessen“, sagt Hanrieder. Die Firma Lotto hat einen Wagen vor das abgebrannte Geschäft an der Bahnhofstraße gestellt, Miete wird keine verlangt. „Momentan können wir Lotto anbieten, vielleicht kommen später Zeitungen und Tabakwaren dazu“, so der Gautinger. „Aber dann ist der Wagen auch schon voll.“

Ein Jahr lang wird die Familie sich damit begnügen müssen. „So lange wird es schon dauern, bis wir ins Geschäft wieder rein können, das hat die Hausverwaltung gesagt.“ Die Öffnungszeiten des mobilen Lottoladens sind aktuell Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 16 und Samstag von 8 bis 13 Uhr. Nach wie vor sind sie glücklich mit dem Zuspruch, den sie erfahren. „Es ist der Wahnsinn“, so Johannes Hanrieder.