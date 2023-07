Die Gautinger Insel hilft in allen Lebenslagen

Teilen

Sie helfen gerne: Das Team von der Gautinger Insel in Grubmühlerfeldstraße, bestehend aus (v.l.) Andrea Flotzinger, Claudia Mettler und Christine Schwarz. © Dagmar Rutt

Die Gautinger Insel ist erste Anlaufstelle für alle Gautinger, die mit Problemen zu kämpfen haben. 1500 Beratungen werden pro Jahr durchgeführt.

Gauting – „Mama, gehst Du wieder auf die Insel?“ Diese Frage stellt der Sohn von Christine Schwarz regelmäßig, wenn seine Mutter zur Arbeit geht. Die Praktikantin für „Soziale Arbeit“ ist aber keineswegs zur Erholung an der Grubmühlerfeldstraße 10, sondern unterstützt das Team von Sozialpädagogin Claudia Mettler und Ehrenamtsberaterin Andrea Flotzinger in der Gautinger Beratungsstelle.

Claudia Mettler betont, dass bei der Insel jeder willkommen ist, der in irgendeiner Form Hilfe braucht. „Bei uns kann jeder vorbeikommen: Wir sind die Anlaufstelle für alle Gautinger Bürgerinnen und Bürger.“ Wer einen Kindergartenplatz sucht, wer eine Einkaufshilfe für die Mutter braucht oder wer Ausschau nach einem passenden Pflegedienst hält: „Wir decken alles ab.“

Die Angebote, die es gleich ums Eck vom Gautinger Tafelgebäude gibt, seinen „niederschwellig“, so die Sozialpädagogin. „Genieren muss sich keiner.“ Manche Ratsuchenden kämen erst einmal ins Haus um sich das Programm der Volkshochschule abzuholen – und schilderten dann beim dritten Besuch ihr Problem. Es kämen aber auch Leute, die wirklich verzweifelt sind und nicht mehr weiter wüssten. „Schön, dass Sie hier sind. Wir schauen, was wir für Sie machen können“, begrüßt Mettler beispielsweise die Ratsuchenden in der Insel. „Dann kam man sehen, wie den Menschen sofort eine große Last von den Schultern fällt.“

Lesen Sie auch: Der Pegel sinkt: Sorgen um den Unterbrunner Weiher

Erstes Gebot in der gemeindlichen Insel ist die Verschwiegenheitspflicht. „Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren“: Das wird den Klienten sofort mitgeteilt. „Ob eine Person zur Sozialberatung kommt oder ein sinnstiftendes Ehrenamt sucht, ist ja erst Mal gar nicht ersichtlich“, so Ehrenamtsberaterin Andrea Flotzinger. In der Insel werden 1500 Beratungen pro Jahr durchgeführt. Sie dauern von fünf Minuten bis zu einer Stunde und richten sich an Eltern, Alleinerziehende mit Kind bis hin zum alten Menschen. Erwähnenswert ist auch das „Fieberfee“-Angebot des Eltern-Kind-Programms, wo Ehrenamtliche zu kranken Kindern geschickt werden. Extrem wichtig ist aber auch, dass die Insel Demenz- oder Hospizhelfer vermittelt.

Lesen Sie auch: Zeitplan für die Geothermie steht

Denn: Die 2009 gegründete Beratungsstelle für alle Gautinger Bürger, die im geerbten Haus des Malermeisters Theodor Dosch zu Hause ist, ist mit allen gemeinnützigen Organisationen, Initiativen wie „Gauting hilft“ oder Vereinen im sozialen Bereich bestens vernetzt. Ebenso mit den Sozialamtsmitarbeiterinnen Cornelia Hollstein und Daniela Kaindl im Gautinger Rathaus. Individuelle Beratungstermine bieten Experten vom Pflegestützpunkt Starnberg an. Gleiches gilt für den „Frauennotruf“ oder die „Beratung für pflegende Angehörige“ der Caritas München West. Monatlich gibt es die Familiensprechstunde der „Lotse“ Kinder-Jugendhilfe in der Gautinger Insel und wöchentlich die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, so Mettler.

Lesen Sie auch: Bürgerininitiative sammelt 1000 Unterschriften

In Kooperation mit dem Bosco vermittelt die Insel Gautingern mit wenig Einkommen auch Sozialkarten zu je fünf Euro für das Bosco, sowie kostenfreie Tickets für „KulturRaum“ München. „Das wird gut angenommen“, so Mettler. Mit der Kontakt- und Begegnungsstätte „Condrobs“ an der Leutstettener Straße 2 sei die Zusammenarbeit eng. Denn dort gebe es ein Mittagessen für 2, 50 Euro, sowie ein kleines Büro mit PC. Größte Klientengruppe sind Senioren, von gut situierte Ehepaaren bis zu Rentnern, die von der Grundsicherung leben.

„Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe, nehmen sie ernst und hören zu“: So umschreibt Mettler die Haltung ihren Klienten gegenüber. Das kommt gut an. Darüber hinaus sichere das freiwillige Angebot auch den sozialen Frieden in der Würmtalgemeinde. „Das Schöne an unserem Beruf ist: Wenn Menschen bedrückt reinkommen und erleichtert wieder rausgehen“, so Flotzinger. Die Insel ist erreichbar unter (089) 45 20 86 77 oder (089) 45 20 86 78. oder per Mail an post.insel@gauting.de. Mehr Informationen auf der Homepage:www.gauting.de/insel