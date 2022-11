Edeka am Hauptplatz schließt - Viele Rentner bringt das in Schwierigkeiten

Von: Volker Ufertinger

Kurze Verschnaufpause: Der tägliche Einkauf im Edeka-Express am Hauptplatz gehört für Christa Merkle immer schon dazu. Sie kann nur das Nötigste tragen - wegen ihrer Arthrose. © Rutt

Am 3. Dezember ist Schluss mit dem Edeka am Hauptplatz, das ist fix. Bleibt nur Denns Biomarkt als Nahversorger für viele Rentner.

Gauting – Christa Merkle ist besorgt und verärgert. Sie wohnt in der Schulstraße und ist 90 Jahre alt. Jeden Tag macht sie sich mit ihrem Rollator auf den Weg zum Edeka-Express. „Meistens gehe ich am Nachmittag, da fühle ich mich am besten“, sagt sie. Mehr als das Nötigste kann sie nicht einpacken, wegen ihrer Arthrose. Und am nächsten Tag geht es von vorne los. Nach dem Einkaufen ist sie fix und fertig, aber immerhin: Sie kann sich selbst versorgen. „Für junge Leute mögen die paar Hundert Meter ein Klacks sein“, erzählt sie. „Für uns Rentner aber nicht.“

Die anderen Supermärkte sind zu weit weg

Für Merkle ist es eine extrem schlechte Nachricht, dass der Edeka jetzt schließt. Ernsthafte Alternativen gibt es für sie und die vielen Senioren, die in der Umgebung wohnen, nicht. Zum Edeka am Wohnquartier Karls schafft sie es rein körperlich nicht. „Wie soll ich mit meinem Rollator den Berg hochkommen?“, fragt sie. Auch der Lidl ist für sie zu weit weg. Und den Bürgerbus zum Penny kann sie auch nicht nehmen, weil sie da viel zu lange warten muss, bis sie zurückkommt. Bleibt nur der Biomarkt Denns. Der ist zwar teurer („Das stinkt mir“), aber er ist fußläufig erreichbar. Die Nahversorgung hängt für Christa Merkle damit am seidenen Faden. Was sie am allermeisten besorgt: Um Denns gibt es auch schon Gerüchte. Seit einem Jahr.

Tatsächlich führt an der Schließung des Edeka am Hauptplatz kein Weg vorbei. „Wir können bestätigen, dass der Markt am Hauptplatz zum 3. Dezember nicht weiterbetrieben wird“, teilt Pressesprecher Christian Straus mit. Der Grund scheint relativ einfach zu sein: Umsatzeinbußen. Wie Hausverwalter Helmut Gerold gegenüber dem Merkur erläutert, sind die Einkünfte um 60 Prozent zurückgegangen, seit in Gauting ein zweiter Edeka eröffnet hat – eben der am Karls.

Gerold hat versucht, den Laden in zentraler Lage an verschiedene Lebensmittelkonzerne zu vermieten, Rewe, Lild, Netto. Doch sie signalisierten kein Interesse. Das findet Gerold auch deshalb schade, weil Tengelmann vor der Auflösung des Konzerns die zentral gelegene Filiale mit 500 Quadratmetern Verkaufs- und 300 Metern Lagerfläche erst vor sechs Jahren für eine halbe Millionen Euro saniert hat. Er weiß, dass speziell ältere Kunden, „die zum Teil seit 40 Jahren dort einkaufen“, die Schließung des ebenerdig erreichbaren Geschäfts sehr bedauern. Aus genau diesem Grund habe er die Miete um 30 Prozent gesenkt, von 13 000 auf 9000 Euro – bislang vergeblich. Aber: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Deshalb bleiben die Kühlgeräte vorerst drin.

Die gute Nachricht: Denns Biomarkt bleibt

Die Gerüchte, die es um Denns gibt, stimmen offenbar nicht. „Wir haben keineswegs die Absicht, unseren Markt zu schließen“, teilt Christoph Nossol, Leiter für die Region Südbayern mit. Darauf reagiert Dr. Klaus Wagner, Vorsitzender des Gautinger Seniorenbeirats, mit Erleichterung. „Eine Schließung wäre fatal für die Seniorinnen und Senioren in der näheren Umgebung“, sagt er. Die Sorgen von Christa Merkle kann er sehr gut nachvollziehen. Wagner weist deshalb auf die Initiative „Gauting hilft“ von BRK und Seniorenbeirat hin, die es ermöglichen soll, dass hilfsbedürftigen, vor allem älteren Menschen weiter im eigenen häuslichen Umfeld leben können – Einkäufe ausdrücklich inklusive.

