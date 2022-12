Es war einmal ein Supermarkt: Gautinger Edeka-Express am letzten Öffnungstag

Zum letzten Mal am Kühlregal: Alexandra (r.) und Laura Steiger wohnen in der Nähe und gingen bislang immer im Edeka-Express einkaufen. Sie werden ihn vermissen. © Photographer: Andrea Jaksch

Wie leer gefegt waren die Regale im Gautinger Edeka-Express am letzten Öffnungstag. Nach 44 Jahren wurde die ehemalige Tengelmann-Filiale am Samstag für immer geschlossen. „Für uns ist diese Schließung eine Katastrophe“, sagt nicht nur Stammkundin Anna Kirmaier (91).

Gauting – „Wir haben leider nichts mehr“, bedauert die Kassiererin am letzten Öffnungstag. Bereits die ganze Woche über kam keine Frischware mehr. Nicht nur das Regal mit den Milchprodukten war am Samstag gähnend leer, ebenso die Theke für Fleisch, Wurst und Käse. Die Schließung des Edeka-Express-Supermarktes am Hauptplatz in Gauting hat eine Welle der Empörung ausgelöst (wir berichteten). Die 91-jährige Anna Kirmaier zum Beispiel wohnt in unmittelbarer Nähe und ist auf ihren Rollator angewiesen. Bis zum nächsten Supermarkt braucht sie eine mühsame halbe Stunde.

Alexandra Steiger, die mit ihrer Tochter Laura (24) am Samstag noch einmal da war, ergatterte die drei letzten roten Paprika. „Wir wohnen in der Nähe am Mühlrad und haben hier immer eingekauft“, bedauert die Stammkundin. Zwar gebe es den Bioladen gegenüber, aber der sei teurer. Eine Edeka-Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, wischt ein geräumtes Regal. „Mir hat’s hier sehr gut gefallen“, sagt die Einzelhandelskauffrau, die noch die Anfänge der Tengelmann-Filiale auf 470 Quadratmetern Verkaufsfläche miterlebt hat. Aber dass der kleine Express-Markt am Hauptplatz nach der Eröffnung des Supermarkts im neuen Karls wegen Umsatzrückgangs schließt – „das ist halt so“, sagt die Mitarbeiterin. Sie werde jetzt in einem anderen Edeka-Markt eingesetzt.

„Abgehängt“ fühlten sich ältere Gautinger, die unten im Dorf im Bereich Grubmühlerfeldstraße, Schulstraße, Julius-Haerlin-Straße, Münchener Straße oder am Buchendorfer Berg wohnten, sagt Günter Meier (80). Gerade für Senioren, die zum Teil in den nah gelegenen Sozialwohnungen oder im Caritas-Altenheim lebten, sei der ehemalige Tengelmann immer „ein Treffpunkt“ beim Einkauf gewesen, wo sie zu Fuß oder mit ihrem Rollator ebenerdig hinkamen, weiß der Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Gauting-Krailling. Der Edeka-Express „wo man alles bekommt“ vom Stopfgarn übers Toilettenpapier bis zu Lebensmitteln, lag zentral und „gleich ums Eck“ von Arzt und Apotheke. Dort, wo sich die Senioren auch gerne für einen Ratsch auf die Bank an der Bushaltestelle setzten.

Auch alte Damen vom Betreuten Wohnen des BRK an der nördlichen Grubmühlerfeldstraße seien zum kleinen Einkauf gekommen, so Meier weiter. Für Rentner, „die jeden Pfennig umdrehen müssen“ sei der Biomarkt schlichtweg zu teuer. Nach der Schließung konzentrierten sich nun fast alle Einkaufsmöglichkeiten am Bahnhof bei der Villenkolonie, bemängelt der 80-Jährige. Auch Metzger und Bäcker am unteren August-Hörmann-Platz haben seit diesem Jahr geschlossen. Die Alt-Gautinger fühlten sich regelrecht „abgehängt.“ So wie Annemarie Weber (88) und Anna Kirmaier. Der Express-Markt war ihr Treffpunkt. „Das ist supertraurig“, bedauert Kassiererin Magdalena Reisinger. Auch sie wird künftig woanders an der Kasse sitzen.