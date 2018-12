Ein Konzert als Erinnerung an den verstorbenen Hausmeister

Schüler und Lehrer der Realschule Gauting haben ihre Musik beim Jahreskonzert dem verstorbenen Hausmeister Alexander Senk gewidmet.

Gauting – Die stets schwungvollen Weihnachtskonzerte an der Gautinger Realschule genießen einen hervorragenden Ruf. So kamen auch am Mittwochabend mehr als 600 Zuhörer in die mit Sternen und Christbaum geschmückte Schulaula. Allerdings wurden sie Zeugen eines ganz besonderen Konzerts. Am Nachmittag hatte die Schulfamilie nämlich Abschied von Alexander Senk genommen. Der beliebte Schulhausmeister war am Nikolaustag im Alter von nur 45 Jahren plötzlich gestorben, die Beerdigung war wenige Stunden vor Konzertbeginn.

„Es ist ein Moment zum Innehalten“, betonte Schulleiter Manfred Jahreis. Die Fachschaft Musik widme das Konzert Alexander Senk und seinen anwesenden Angehörigen. „Die Band ohne Namen“ der Realschule widmete dem Verstorbenen im Verlauf des Konzerts den berührend gesungenen Led-Zeppelin-Song „Stairway To Heaven“.

„Er hat uns bei unseren Proben, als wir noch nicht so sicher waren, immer unterstützt“, erzählte eine der Sängerinnen. „Mein Alex würde sich sehr, sehr freuen, dass Ihr für ihn Musik macht“, dankte Senks Lebensgefährtin Gudrun Inverso der ganzen Schulfamilie für die Anteilnahme. Die über 600 Zuhörer, darunter Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und ihre Amtsvorgänger Brigitte Servatius und Dr. Ekkehard Knobloch, dankten mit ergriffenem Applaus.

Eröffnet hatten das Konzert die kleinen Nikoläuse der Musikklasse 5c mit kräftigem Chorgesang zur Blockflöte. „Steigt der Mond“ hieß ihr schwungvolles Singspiel. Nach dem köstlich gerappten „Alle Jahre wieder“ dankte das Publikum mit begeistertem Beifall. Unter der Leitung von Manuela Fürnrieder ließ das große Ensemble der Musikklasse 6c „Jingle Bells“ perfekt erklingen.

„Somewhere In My Memory“: Das Titellied aus „Kevin allein zu Haus“ interpretierte die Musikklasse 6c mit dem Schulorchester eindrucksvoll. Schwungvoll und trotzdem sehr differenziert spielte das Orchester „We Wish You A Merry Christmas“: Eine hervorragende Schüler-Posaune war zu hören. Und die Klasse 5d begeisterte mit der einstudierten Choreografie zum Oldie „Merry Christmas Everyone.“

Mit dem rhythmischen „Feliz Navidad“ zu Percussion und E-Gitarren eroberten schließlich starke Mädels-Stimmen der „Musikbox“ die Zuhörer-Herzen. Bravorufe erschallten nach dem Solo von Lisa Ebel: Die talentierte Sängerin aus der 9f sang den Song „Jar Of Hearts“ von Christina Permi zur Gitarre (Grace Lee) mit wunderbarem Timbre. Der wieder gut einstudierte große Lehrerchor begeisterte mit dem Jubel des Traditionsliedes „Hark! The Herald Angels Sing.“ Nach einem gemeinsam angestimmten „Something About Christmas Time“ von Bryan Adams entließ Konrektor Reinhard Schlamp das tief bewegte Publikum in die kalte Winternacht.

Christine Cless-Wesle