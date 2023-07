Ein Kult für alle – zum 40. Mal

Teilen

Musik und Party bis zum Abwinken: Am Freitagabend tanzten Jugendliche begeistert zur Band „Ferge X Fisherman & Nujakasha. © Photographer: Andrea Jaksch

Ein Wochenende voller Musik, Tanz, Spiel, Spaß und guter Laune: Das 40. Kulturspektakel Gauting fasste alles zusammen, was das Festival ausmacht.

Gauting – Der Regenguss am Freitagnachmittag hielt die Fans nicht auf: Zuhauf strömten sie zum Open-Air-Festival Kult auf dem Gautinger Schulcampus-Gelände. Nach der offiziellen Eröffnung des 40. Kulturspektakels durch Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger inklusive Fassbier-Anstich spielte die Band „The Deed“ von Kult-Veteran Stefan Berchtold und sorgte mit ihrer Mischung aus Gypsy-Swing und Rock sofort für perfekte Festival-Stimmung.

Was für ein Sommer-Gefühl auf dem Jubiläums-Kult. Die Jüngsten tanzten am Freitagabend ausgelassen zu Slap House von DJ Florizon. Nach Hip-Hop- und Rap-Sound der Band „Ferge X Fisherman & Nujakasha“ schallte das nächtliche Feuerwerk des Kult über ganz Gauting.

Reger Andrang bei der Kleidertausch-Börse des Eltern-Kind-Programms: Laura Wild aus Krailling und Moritz Luft prüfen das Angebot. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Schmetterlinge auf Stelzen, nämlich Jugendliche von der Realschule, begrüßten am Samstagnachmittag die Festival-Besucher aus drei Generationen. Das Gautinger Elektro-Duo Annika und Benjamin von „Anamin“ begeisterte mit melodischem Sound auf der Großen Bühne. Und „Owing to the Rain“, aber auch „Swordfish Drumbones“ boten Rock vom Feinsten. Rund 200 Ehrenamtliche vom Gautinger Kulturspektakel-Team waren beim 40. Kult im Einsatz. Das Kult kostete keinen Eintritt – finanziert wird das Festival über Spenden sowie den Speisen- und Getränkeverkauf, sagte der aktuelle Vorsitzende Gabriel Knoll.

Bei den Workshops zum Mitmachen bot die Feuerwehr Kastenklettern an. Voll besetzt war der Spieltisch im Schachzelt. Das Jugendzentrum offerierte den Jugendlichen Chillen auf Sofas, Kickern und eine „Fotobox“ für Sofortbilder. Auch Kleidertausch, Batiken und Kinderkult mit Monika und Petra Bezdek waren im Angebot.

Herausragend war die Verpflegung mit duftendem Kaffee, Bierausschank, Cocktails, hausgemachten Kuchen, Eis, mediterranen Snacks, Waffeln, Grill-Spezialitäten, orientalischen Spießen, Pizza und Wraps. Mit powergeladenem Gute-Laune-Punk-Sound verzauberten die Jungs von „Waiting for Summer“ zur späten Stunde das Publikum. Mit seiner Fusion aus elektronischem New-Wave-Pop und Sprechgesang begeisterte Solo-Musiker „Kaltenkirchen“ seine Fans.

Am Sonntag ging es mit traditionellem Weißwurst-Frühstück, der Big Band des Otto-von-Taube-Gymnasiums und dem Sing-Along-Chor der Gautinger Chorallen nahtlos weiter – bis zum Finale mit der jungen Kaktus-Pop-Band „Kapa tult“ auf der großen Bühne. Kulturspektakel-Vorsitzender Gabriel Knoll zog am Sonntagnachmittag eine positive Bilanz: „Wir hatten über das gesamte Wochenende Tausende Besucher und sind sehr zufrieden. Das nächste Kult ist gesichert“, sagte er dem Merkur.

Christine Cless-Wesle