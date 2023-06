So lief der Fahrradaktionstag am Otto-von-Taube-Gymnasium

Ziemlich geschickt: Victor Schopf kurvte am schnellsten durch einen Hindernisparcours, angefeuert unter anderem von Landrat Stefan Frey (r.). Der Parcours war eine von vielen Attraktionen beim Fahrradaktionstag. © andrea jaksch

Das Otto-von-Taube-Gymnasium hat das STAdtradeln 2022 gewonnen. Zur Belohnung fand genau hier ein Fahrradaktionstag statt.

Gauting – „Wer Rad fährt, kommt pünktlich an, verhält sich umweltfreundlich und hat Spaß an der Bewegung“: Mit diesem Appell eröffnete Landrat Stefan Frey zusammen mit Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Schulleiterin Sylke Wischnevsky am Mittwochmorgen den ersten „Fahrradaktionstag“ des Landkreises am Otto-von-Taube-Gymnasium. Denn die 1000 Schülerinnen und Schüler waren beim STAdtradeln 2022 Siegerteam. 685 Teilnehmer hatten in Summe 89 290 Kilometer absolviert. Von Früh bis Mittags konnten die Schüler am Mittwoch an verschiedenen Stationen radeln, rätseln und Informationen rund um das Thema Fahrrad sammeln.

Beim Radaktionstag waren neben den Schülern auch Gautings Polizeichef Andreas Ruch mit Beamten der Jugendverkehrsschule und Ehrenamtliche vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) wie Tourenleiter Josef Holzner vertreten. Peter Ehlers und Klaus Herrmann von der „Schrauberhütte“ Planegg hatten ihre mobile Werkstatt aufgebaut: Außer Radreparaturen wurden auch Codierungen zur Diebstahlsicherung angeboten. Um die Schüler für das Thema Erste Hilfe zu sensibilisieren, gab das BRK Aufklärung, wie man sich im Fall eines Sturzes richtig verhält und schnell hilft. Außerdem war es möglich, einen Krankenwagen zu begutachten.

Dann ging es schon los mit einem herausfordernden Wettbewerb: Am eigens aufgebauten Parcours mit Hütchen, Kippbrett und Drehstange mussten lokale Prominente wie der Landrat ihre Geschicklichkeit beweisen – wohlgemerkt auf einem Kinderbike. Den ersten Preis mit Urkunde errang SMV-Sprecher Victor Schopf (16). Der Zehntklässler aus Pöcking durchkurvte den Geschicklichkeits-Parcours fehlerfrei in nur 38,6 Sekunden. Auf Platz 2 rangierte Lehrer Markus Hagenbucher, Mitorganisator des Radaktionstags. Platz drei sicherte sich Gautings Polizeichef Andreas Ruch, der Landrat wurde Vierter. Einen achtbaren fünften Platz im Sicherheits- und Geschicklichkeitstraining errang Melanie Widmann, Leiterin der Mobilitätsprojekte im Landratsamt.

An insgesamt acht Ständen beschäftigten sich die Schulfamilie ausgiebig mit dem Thema Fahrrad. Eine große Attraktion stellte das Glücksrad mit Quizfragen dar, schließlich gab es hier Preise zu gewinnen. Zur Stärkung wurden Butterbrezn und Getränke gereicht. Kikis Gilchinger Fahrradladen „Silbernagl“ war beim Aktionstag des Landkreises mit besonderen Modellen präsent wie Lastenrad oder Trekking-E-Bikes. Auch einen Vortrag gab es zu hören. „Auto, ÖPNV und das Fahrrad: Optionen eines emissionsarmen Verkehrs im urbanen Raum?“ lautete das Thema für die Zehntklässler. „Wir hoffen, so das Rad als Verkehrsmittel nochmals zu bewerben“, erläuterte Projektmanagerin Melanie Widmann das Ziel des ersten Radaktionstages am Otto-von-Taube-Gymnasium. In Gauting ist man auf diesem Weg schon sehr weit, wie Schulleiterin Sylke Wischnevsky verriet: „Zwei Drittel unserer 1000 Gymnasiasten kommen mit dem Rad.“ Christine Cless-Wesle