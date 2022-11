Bei der Jahresversammlung: Gautinger Liberale schießen sich auf die CSU ein

Von: Volker Ufertinger

Mit Optimismus ins Wahljahr 2023 (v.l.): Ortsvorsitzender Markus Deschler, Landesvorsitzender Martin Hagen, Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge sowie Eva Schroth (ebenfalls Ortsvorsitzende). © Volker Ufertinger

Landesvorsitzender Martin Hagen war zu Gast bei der Jahresversammlung der Gautinger FDP in Unterbrunn. Die CSU kam an diesem Abend nicht gut weg.

Gauting – Mit dem Landesvorsitzenden Martin Hagen hatte die Gautinger FDP kürzlich prominenten Besuch zu ihrer Ortsversammlung im Landgasthof Böck in Unterbrunn geladen. Nach Einschätzung der Kreisvorsitzenden Britta Hundesrügge wird der Gast aber in absehbarer Zeit noch viel prominenter sein, nämlich wenn er nach der anstehenden Landtagswahl im Herbst 2023 das Amt als Bayerischer Finanzminister antritt. „Ich sehe uns bei sieben Prozent, und ich sehe uns in der Regierung“, sagte die Gemeinde- und Kreisrätin. „Der Martin wird das Ding rocken.“

Ärger über den CSU-Brief an den Kreis

An der CSU – speziell der örtlichen – ließ Hundesrügge, Direktkandidatin der Liberalen für den Wahlkreis Starnberg, kein gutes Haar. So erinnerte sie an den Brief, in dem die Gautinger CSU den Kreis dringend zum Sparen auffordert und für den sie sich die Rückendeckung der Gemeinderatsmehrheit geholt hat. „Die haben ja gar nicht verstanden, wie Demokratie funktioniert“, sagte sie. „Diese Hilflosigkeit ist atemberaubend.“ Schon in der besagten Gemeinderatssitzung hatte sie darauf hingewiesen, dass der Kreis nicht einfach sparen kann, wie er will. Auch er hat Pflichtaufgaben - und zwar jede Menge.

Kritik am Söder-Auftritt in Herrsching

Das Verdienst, dass das Herrschinger Gymnasium jetzt Gestalt annimmt, nahm Hundesrügge für die FDP in Anspruch. „Ohne unseren Einsatz wäre das nichts geworden, das müssen wir den Bürgern klar machen.“ Dass Ministerpräsident Markus Söder den Bau bei der Grundsteinlegung mit einem „Robinson-Hotel“ verglichen habe, erklärte sie für völlig unpassend. „Ich habe mich in Grund und Boden geschämt“, sagte sie. „Eine Schule kann gar nicht gut genug sein, das müssen uns die jungen Menschen wert sein.“

Martin Hagen stellte in seinem Impulsvortrag das Volksbegehren der Liberalen mit dem Titel „XXL Volksbegehren verhindern“ vor. Deutschland leide ebenso wie Bayern an aufgeblähten Parlamenten. Ausgelegt war das Maximilianeum ursprünglich für 180 Abgeordnete, nach der nächsten Wahl könnten es 220 sein. „Das passt überhaupt nicht in diese Zeit“, sagte Hagen. „Ein Parlament muss schlank und effizient sein.“ Aus seiner eigenen Erfahrung wusste er zu berichten, dass gewisse Hinterbänkler noch kein einziges Mal ans Rednerpult gekommen sind. „Wenn ich polemisieren wollte, würde ich sagen: Kein Wunder, dass die auf dumme Gedanken wie Maskendeals kommen.“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger erkundigte sich nach dem Sachstand beim Bürgergeld. Hagen verteidigte das Projekt: „Es setzt durchaus Anreize, Arbeit aufzunehmen.“ Leider arbeite die Union mit „knallharten Fake News“, wonach das Bürgergeld eine Abkehr vom Prinzip „Förder und Fordern“ darstellt. „Das stimmt nicht.“ Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux will in seiner Gemeinde vier bis sechs Windräder bauen, verzweifelt aber an der Bürokratie. „Das dauert bis zu sieben Jahren, das ist ein Riesenproblem.“ Hagen versicherte, dass es das zentrale Anliegen der Ampel ist und bleibt, Planungsverfahren erheblich zu beschleunigen. „Das sind wir dran, da sind sich alle Ampelparteien einig.“

